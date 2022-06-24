Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor (5) - Son Dakika
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Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor (5)

24.06.2022 13:29

Caddede namaz kılan vatandaşlar İSTANBUL - 93 yaşında hayatını kaybeden Mahmut Ustaosmanoğlu'nu son yolculuğuna uğurlanıyor.

Caddede namaz kılan vatandaşlar İSTANBUL - 93 yaşında hayatını kaybeden Mahmut Ustaosmanoğlu'nu son yolculuğuna uğurlanıyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor (5) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor (5) - Son Dakika
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