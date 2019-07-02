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Mahmutbey'de feci kaza: 1 ağır yaralı

1 saat önce

Mahmutbey Basın Ekspres yolunda motosiklet sürücüsü park halindeki araca arkadan çarptı.

Mahmutbey'de feci kaza: 1 ağır yaralı, System.String[]
Mahmutbey Basın Ekspres yolunda motosiklet sürücüsü park halindeki araca arkadan çarptı. Feci kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Mahmutbey Basın Ekspres yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nimetullah Yiğit yönetimindeki haritalandırma ölçüm aracı yol ölçümü için emniyet şeridinde durdu. Bu esnada arkadan hızla gelen motosiklet sürücüsü 43 yaşındaki Faruk Has, araca arkadan çarpıp camdan içeriye girdi. Araç içinde bulunan Nimetullah Yiğit ve iki arkadaşı kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Motosiklet sürücüsü Faruk Has çevredekiler tarafından araçtan güvenli bölgeye çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Bu sırada motosikletten benzin dökülmesi korkuya neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri motosiklete köpükle müdahale etti. Yaralanan motosiklet sürücüsü Faruk Has'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası trafiğe kapanan Basın Ekspres yolu polis ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:36 Kaynak: İHA
Motosiklet, Mahmutbey, 3. Sayfa
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