Son Dakika Haberleri: Mahmutbey gişelerde bayram yoğunluğu havadan görüntülendi
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Mahmutbey gişelerde bayram yoğunluğu havadan görüntülendi

1 saat önce

Mahmutbey gişelerde bayram yoğunluğu havadan görüntülendiİSTANBUL - 9 günlük Ramazan Bayramı için İstanbul'dan ayrılan vatandaşlar Mahmutbey gişelerle trafik yoğunluğu oluşturdu.

Mahmutbey gişelerde bayram yoğunluğu havadan görüntülendi
İSTANBUL - 9 günlük Ramazan Bayramı için İstanbul'dan ayrılan vatandaşlar Mahmutbey gişelerle trafik yoğunluğu oluşturdu.
İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu başladı. 9 günlük Ramazan Bayramı tatili için İstanbul'dan ayrılan vatandaşlar Mahmutbey Gişelerde yoğunluğa neden oldu. Trafikte oluşan yoğunlu drone ile havadan da görüntülendi.
Mahmutbey gişelerde bayram yoğunluğu havadan görüntülendi
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:44 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, İstanbul, Mahmutbey, Genel
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