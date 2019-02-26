Son Dakika Haberleri: Mahmutbey Gişelerde Kaza: 1 Yaralı

Mahmutbey Gişelerde Kaza: 1 Yaralı

1 saat önce

Mahmutbey gişelerde seyir halindeki bir kamyon tıra arkadan çarptı 1 kişi yaralandı.

Mahmutbey Gişelerde Kaza: 1 Yaralı, System.String[]
Mahmutbey gişelerde seyir halindeki bir kamyon tıra arkadan çarptı 1 kişi yaralandı.

Olay İstanbul Mahmutbey gişelerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aynı yönde seyir halinde olan İtalyan plakalı FH162SX plakalı araç, 34 HV 5113 plakalı araca arkadan çarptı. Kamyon sürücüsü araçta sıkıştı. Olay yerine Ambulans, polis ve itfaiye sevk edildi. Ekipler yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden ambulansla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri sıkışan araçlara müdahale etti. Bir süreliğine trafiğe kapanan yol ekiplerin çalışması sonucu normale döndü. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:58 Kaynak: İHA

İtfaiye, İstanbul, Mahmutbey, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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