Mahmutbey Gişelerde Kaza: 1 Yaralı
1 saat önce
Mahmutbey gişelerde seyir halindeki bir kamyon tıra arkadan çarptı 1 kişi yaralandı.
Mahmutbey
gişelerde seyir halindeki bir kamyon tıra arkadan çarptı 1 kişi yaralandı.
Olay İstanbul
Mahmutbey gişelerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aynı yönde seyir halinde olan İtalyan plakalı FH162SX plakalı araç, 34 HV 5113 plakalı araca arkadan çarptı. Kamyon sürücüsü araçta sıkıştı. Olay yerine Ambulans, polis ve itfaiye sevk edildi. Ekipler yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden ambulansla hastaneye kaldırdı. İtfaiye
ekipleri sıkışan araçlara müdahale etti. Bir süreliğine trafiğe kapanan yol ekiplerin çalışması sonucu normale döndü. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:58 Kaynak: İHA
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