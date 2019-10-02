Son Dakika Haberleri: Mahmutbey gişelerde otomobil bagajında 45 papağan ele geçirildi
Son Dakika Güncel Haber

Mahmutbey gişelerde otomobil bagajında 45 papağan ele geçirildi

1 saat önce

MAHMUTBEY gişelerde durdurulan Bulgaristan plakalı bir otomobilin bagajında Sultan ve Sevda türlerinde 45 papağan ele geçirildi.

Mahmutbey gişelerde otomobil bagajında 45 papağan ele geçirildi, System.String[]

MAHMUTBEY gişelerde durdurulan Bulgaristan plakalı bir otomobilin bagajında Sultan ve Sevda türlerinde 45 papağan ele geçirildi. Otomobilde bulunan 2 şüpheli gözaltına alınırken, otomobile ise el konuldu.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bulgaristan'dan papağanların getirildiği ve dağıtımının yapıldığını belirleyerek çalışma başlattı. Ekipler Mahmutbey Gişelerde Bulgaristan plakalı bir otomobili durdurdu. Otomobilin bagajında yapılan aramalarda Sevda ve Sultan türlerinde olan toplam 45 papağan ele geçirildi. Polis ekipleri otomobilde bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin papağanları getirdiği otomobile de ekipler tarafından el konuldu. Gözaltına alınan 2 şüpheli Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Kaçakçılık polisleri tarafından ele geçirilen 45 papağan Tarım İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek.

Bulgaristan, Mahmutbey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP'den "Devlet Bahçeli" açıklaması: Sağlık durumu iyi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan: Siyaset ailemize yük oldu, iftiraları getirdi Yalçın Akdoğan, AK Parti Genel Başkan Danışmanı oldu Son Dakika: Irak'ta hükümet karşıtı protestolar büyüyor! Savunma Bakanlığı alarma geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 22:28:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mahmutbey gişelerde otomobil bagajında 45 papağan ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]