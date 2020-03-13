Mahmutbey Gişelerinde tatil trafiği havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mahmutbey Gişelerinde tatil trafiği havadan görüntülendi - Son Dakika

Mahmutbey Gişelerinde tatil trafiği havadan görüntülendi

6 saat önce

Mahmutbey Gişelerinde tatil trafiği havadan görüntülendi Korona virüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıktı.

Mahmutbey Gişelerinde tatil trafiği havadan görüntülendi

İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıktı. Mahmutbey Gişelerinde oluşan trafik yoğunluğu da havadan görüntülendi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ilk, orta ve lise düzeyinde okulların 16 Mart itibariyle 1 hafta tatil edileceği duyurulmuştu. Yapılan duyurunun ardından tatili şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yolla çıktı. Vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşturdu. Mahmutbey Gişelerinde yaşanan trafik yoğunluğu da havadan görüntülendi.

Mahmutbey Gişelerinde tatil trafiği havadan görüntülendi

Mahmutbey, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 07:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sevgilisini boğarak öldüren adam, Aydos Ormanı'nda intihar etti
Hırsızlık yapan kadın, gazetecilere tepki gösterdi: Adam öldürsem çekmezsiniz Zonguldak'ta çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bakkal adliyeye sevk edildi Komşusunun kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 31 yıl hapis cezası verildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 01:39:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mahmutbey Gişelerinde tatil trafiği havadan görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]