MAHMUTBEY KAVŞAĞI TARİHİNİN EN BOŞ GÜNÜNÜ YAŞIYOR - Son Dakika

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MAHMUTBEY KAVŞAĞI TARİHİNİN EN BOŞ GÜNÜNÜ YAŞIYOR
6 saat önce
MAHMUTBEY KAVŞAĞI TARİHİNİN EN BOŞ GÜNÜNÜ YAŞIYOR (havadan görüntüler)Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)- İSTANBUL'da günün her saatinde yoğun trafik olan Mahmutbey kavşağı en boş gününü geçiriyor.
MAHMUTBEY KAVŞAĞI TARİHİNİN EN BOŞ GÜNÜNÜ YAŞIYOR (havadan görüntüler)
Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)- İSTANBUL'da günün her saatinde yoğun trafik olan Mahmutbey kavşağı en boş gününü geçiriyor.
İstanbul'da yoğun trafiğin simgelerinden biri olan Mahmutbey kavşağı sokağa çıkma yasağıyla birlikte boş kaldı. İstanbulluların uzun araç kuyruklarıyla görmeye alıştığı kavşakta görevli olan bir kaç araç dışında başka araç görmek mümkün değil.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 12:56 Kaynak: DHA
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