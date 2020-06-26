Mahmutbey Stadyumu'nda cuma namazı havadan görüntülendi - Son Dakika

BAĞCILAR'daki Mahmutbey Stadyumu'nu tamamen dolduran vatandaşların kıldığı Cuma namazı havadan görüntülendi.

Koronavirüs salgını nedeniyle 16 Mart tarihinden beri kapalı olan cami ve mescitler yaklaşık bir ay önce 29 Mayıs günü Cuma namazıyla birlikte toplu halde ibadete açılmıştı. Toplu ibadet kısıtlamasının kaldırılmasının ardından 24 Haziran'da da camiler 5 vakit namaz için ibadete açıldı. Kısıtlamanın kaldırıldığı ilk tarihten bu yana beşinci Cuma namazı yine cami avluları, bahçeleri ve namaz kılmak için belirlenen diğer alanlarda kılındı. Bağcılar'da Cuma namazı için en çok katılımın olduğu yer Mahmutbey Stadyumu oldu. Namaz saati yaklaşırken stadyuma gelen vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak saf tuttu. Yüzlerce kişinin katılımı ile kılınan Cuma namazı havadan görüntülendi.