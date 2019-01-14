Son Dakika Haberleri: Mahmutlar'a Kültür Merkezi ve Düğün Salonu

Mahmutlar'a Kültür Merkezi ve Düğün Salonu

1 saat önce

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya'nın en büyük Kültür Merkezi ve Düğün Salonunu Mahmutlar Mahallesine kazandıracaklarını söyledi.

Mahmutlar'a Kültür Merkezi ve Düğün Salonu, System.String[]
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya'nın en büyük Kültür Merkezi ve Düğün Salonunu Mahmutlar Mahallesine kazandıracaklarını söyledi.

Alanya'nın nüfus yoğunluğu bakımından en büyük mahallesi olan Mahmutlar'a düğün salonu ve kültür merkezi yapılıyor. Projenin Türk Mimarisinin modernleşmesi, avluda sosyal hayatı yaşatan bir proje olduğunun altını çizen Başkan Yücel, doğal hayat ile mekan bağlantılarının büyük bir titizlikle yansıtıldığı dev kültür merkezi ve düğün salonunu 2019 yılında Mahmutlar halkının hizmetine sunacaklarını belirtti.

Led sertifikalı ve ekolojik bina

Alanya'nın ekolojik şartların uygun olarak hazırlanan projede, gelin odası, konferans salonu, mescit, nikah salonu ve dükkanlar yer alıyor. Sıcak giriş, sanatçı girişi ve avlulu yapı özelliği ile bölgenin en kapsamlı düğün salonu ve kültür merkezi olmaya aday merkez LED sertifikalı ve ekolojik bina özelliği ile de göz kamaştırıyor. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:36 Kaynak: İHA

Alanya, Mahmutlar, Güncel
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