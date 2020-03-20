Mahmutpaşa esnafı korona virüs uyarılarını dikkate almadı, top oynadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mahmutpaşa esnafı korona virüs uyarılarını dikkate almadı, top oynadı - Son Dakika

Mahmutpaşa esnafı korona virüs uyarılarını dikkate almadı, top oynadı

11 dakika önce

İstanbul'un en kalabalık noktalarından birisi olan Eminönü Mahmutpaşa Çarşısı korona virüsü nedeniyle boş kaldı.

Mahmutpaşa esnafı korona virüs uyarılarını dikkate almadı, top oynadı, System.String[]

İstanbul'un en kalabalık noktalarından birisi olan Eminönü Mahmutpaşa Çarşısı korona virüsü nedeniyle boş kaldı. Çarşısının boş kalmasını fırsat bilen esnaf bir metre mesafeli durun uyarısını dikkate almadan top oynadı.


Çin'de ortaya çıkıp bütün dünyayı etkilen ve Türkiye'de de görülen korona virüsle mücadele kapsamında önlemler alınmaya devam ediyor. Yetkiler vatandaşları evlerinden çıkmamaları, çıkmak zorunda kaldıkları durumda ise 1 metre mesafesine korumaları yönünde uyarıyor. Türkiye genelinde uyarıları dikkate alan vatandaşlar evlerinden çıkmayarak kendilerini izole ediyor. İstanbul'da da korona virüsle mücadele kapsamında bir çok vatandaş evinden çıkmıyor.


Her zaman insan selinin yaşandığı çarşı bomboş kaldı


İstanbul'un en kalabalık caddeleri sokakları bomboş kaldı. İstanbul trafiği ise hiç olmadığı kadar rahatladı. İstanbul'un en kalabalık noktalarından birisi olan Eminönü Mahmutpaşa Çarşısı da korona virüsten etkilendi. Her zaman insan selinin yaşandığı çarşı bomboş kaldı.


Çarşı esnafı korona virüs uyarılarını dikkate almadan top oynadı


Çarşının boş kalmasını fırsat bilen esnaf top oynadı. Yetkiler tarafından yapılan, korona virüsle mücadele kapsamında 1 metre mesafesinin korunması yönündeki uyarıyı hiçe sayan esnaf dakikalarca çarşıda futbol oynadı. Çarşı esnafının uyarıyı hiçe sayarak top oynadığı anlar kameralara yansıdı. - İSTANBUL

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:58 Kaynak: İHA
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