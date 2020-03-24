Mahmutpaşa ve Tahtakale'de korona virüs sessizliği drone ile görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mahmutpaşa ve Tahtakale'de korona virüs sessizliği drone ile görüntülendi - Son Dakika

Mahmutpaşa ve Tahtakale'de korona virüs sessizliği drone ile görüntülendi

6 saat önce

İstanbul'da ticaretin merkezi ve turistlerin uğrak yeri Mahmutpaşa ve Tahtakale korona virüs tehlikesi nedeniyle boş kaldı.

Mahmutpaşa ve Tahtakale'de korona virüs sessizliği drone ile görüntülendi, System.String[]

İstanbul'da ticaretin merkezi ve turistlerin uğrak yeri Mahmutpaşa ve Tahtakale korona virüs tehlikesi nedeniyle boş kaldı. Tarihi yarımadada bulunan çarşılardaki sessizlik havadan görüntülendi.


Korona virüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında yapılan 'evde kalın' çağrılarının ardından Fatih'te bulunan tarihi yarımadadaki çarşılar ve sokaklar boş kaldı. Yerli ve yabancı turistlerce en çok ziyaret edilen, Mahmutpaşa, Tahtakale, Mercan, Bakırcılar ve Çadırcılar çarşısı korona virüs salgını nedeniyle en sakin günlerini yaşadı. Tarihi hanlar ve çarşılardaki sessizlik, drone ile görüntülendi.


20 yıldır tarihi çarşıda esnaflık yapan Hacı Pamukçu, "Şuanda Bakırcılar çarşısının bitmiş hali. 20 yıldır burada esnafım. Bu virüs olayı nedeniyle her taraf kapalı. Hiçbir şey şu anda dönmüyor. Kapalı Çarşı'da ikinci bir emre kadar kapalı. Ne zaman açılacağı da belli değil. Bu gidişat çok kötü. 20 yıldır burada esnafım. Bu kadar uçak düştü, o kadar olay oldu bir şey olmadı ama burası böyle bir şeyi ilk defa gördü. Bakırcılar ve Çadırcılar çarşısı böyle bir şeyi ilk defa yaşıyor. Kapalı Çarşı esnafı da bitmiş durumda. Burası turistlere yönelik bir yer. Bütün esnaflar kapalı. Şuanda kimin ne yapacağını kimse bilmiyor. Kara kara ne yapacağımızı düşünüyoruz. Allah yardımcımız olsun" dedi. - İSTANBUL

Mahmutpaşa, Tahtakale, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:38 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da kaçak maske üreten 5 kişi gözaltına alındı
İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya yardımcı olun Son Dakika: Yaşlı adamı zorla durdurup başına kolonya döken kişi gözaltına alındı
Hastanelerin ihtiyacı olduğunu öğrenen hayırsever iş adamı, 600 bin adet eldiven bağışladı Hastanelerin ihtiyacı olduğunu öğrenen hayırsever iş adamı, 600 bin adet eldiven bağışladı         
14:11
Virüs şüphesi ile polisleri peşine düşüren vatandaş, alkollü çıktı Virüs şüphesi ile polisleri peşine düşüren vatandaş, alkollü çıktı         
14:08
Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız         
14:05
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi         
13:44
Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak         
13:08
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı 65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı         
13:06
Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı         
12:56
Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı         
12:17
İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı         
12:02
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı         
11:56
Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi         
11:37
Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak         
11:22
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum         
10:28
Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi         
10:05
Ankara'da çuvalların içinde ölü köpekler bulundu Ankara'da çuvalların içinde ölü köpekler bulundu         
09:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 20:28:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mahmutpaşa ve Tahtakale'de korona virüs sessizliği drone ile görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]