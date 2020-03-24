Mahmutpaşa ve Tahtakale'de korona virüs sessizliği havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Genel Mahmutpaşa ve Tahtakale'de korona virüs sessizliği havadan görüntülendi - Son Dakika

Mahmutpaşa ve Tahtakale'de korona virüs sessizliği havadan görüntülendi

6 saat önce

Mahmutpaşa ve Tahtakale'de korona virüs sessizliği havadan görüntülendi İstanbul'da ticaretin merkezi ve turistlerin uğrak yeri Mahmutpaşa ve Tahtakale korona virüs tehlikesi nedeniyle boş kaldı.

Mahmutpaşa ve Tahtakale'de korona virüs sessizliği havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da ticaretin merkezi ve turistlerin uğrak yeri Mahmutpaşa ve Tahtakale korona virüs tehlikesi nedeniyle boş kaldı. Tarihi yarımadada bulunan çarşılardaki sessizlik havadan görüntülendi.

Korona virüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında yapılan 'evde kalın' çağrılarının ardından Fatih'te bulunan tarihi yarımadadaki çarşılar ve sokaklar boş kaldı. Yerli ve yabancı turistlerce en çok ziyaret edilen, Mahmutpaşa, Tahtakale, Mercan, Bakırcılar ve Çadırcılar çarşısı korona virüs salgını nedeniyle en sakin günlerini yaşadı. Tarihi hanlar ve çarşılardaki sessizlik, drone ile görüntülendi.

20 yıldır tarihi çarşıda esnaflık yapan Hacı Pamukçu, "Şuanda Bakırcılar çarşısının bitmiş hali. 20 yıldır burada esnafım. Bu virüs olayı nedeniyle her taraf kapalı. Hiçbir şey şuanda dönmüyor. Kapalı Çarşı'da ikinci bir emre kadar kapalı. Ne zaman açılacağı da belli değil. Bu gidişat çok kötü. 20 yıldır burada esnafım. Bu kadar uçak düştü, o kadar olay oldu bir şey olmadı ama burası böyle bir şeyi ilk defa gördü. Bakırcılar ve Çadırcılar çarşısı böyle bir şeyi ilk defa yaşıyor. Kapalı Çarşı esnafı da bitmiş durumda. Burası turistlere yönelik bir yer. Bütün esnaflar kapalı. Şuanda kimin ne yapacağını kimse bilmiyor. Kara kara ne yapacağımızı düşünüyoruz. Allah yardımcımız olsun" dedi.

Mahmutpaşa ve Tahtakale'de korona virüs sessizliği havadan görüntülendi

Mahmutpaşa, Tahtakale, İstanbul, Fatih, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:36 Kaynak: İHA

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