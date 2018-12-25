Mahmutseydi Yolunda Hummalı Çalışma
33 dakika önce
Alanya Belediyesi, Mahmutseydi Mahallesi'nin Yeniköy ve Hacıkerimler ile olan bağlantısını sağlayan yolun güvenlik gerekçesiyle kapatılmasının ardından harekete geçti.
Alanya Belediyesi
, Mahmutseydi Mahallesi'nin Yeniköy
ve Hacıkerimler ile olan bağlantısını sağlayan yolun güvenlik gerekçesiyle kapatılmasının ardından harekete geçti. Taşdibi Mevkiinde Saçkesiği ve Çilübük güzergahında başlattığı yol açma çalışması kapsamında Taşdibi sokakta dere yatağına 4 adet menfez koyma çalışması tamamlandı.
Mahmutseydi Mahallesi'nde vatandaşların mağduriyetini gidermek için çalışmalara Alanya Belediyesi, Mahmutseydi Mahallesinin Yeniköy ve Hacıkerimler ile olan bağlantısını sağlayacak olan Taşdibi Mevkiinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında yol güzergahı üzerinde bulunan dere yatağına menfez koyma çalışması tamamlandı. Çörezleme ve düzenleme çalışmasının ardından yeni yolun ulaşıma açılması bekleniyor. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:03 Kaynak: İHA
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