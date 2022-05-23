Mahmutyazıcıoğlu cinayeti; şüpheli Serkan Dakman adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Mahmutyazıcıoğlu cinayeti; şüpheli Serkan Dakman adliyeye sevk edildi

23.05.2022 14:41
Mahmutyazıcıoğlu cinayeti; şüpheli Serkan Dakman adliyeye sevk edildi

BAKIRKÖY'de Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili Esenyurt'ta gözaltına alınan Serkan Dakman emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BAKIRKÖY'de Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili Esenyurt'ta gözaltına alınan Serkan Dakman emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bakırköy'de Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ortağı olduğu balık restoranında öldürülmesine ilişkin firari son sanık Serkan Dakman Esenyurt'ta yakalandı. Dakman emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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Kaynak: DHA

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahmutyazıcıoğlu cinayeti; şüpheli Serkan Dakman adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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