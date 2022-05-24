MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİ; ŞÜPHELİ SERKAN DAKMAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİ; ŞÜPHELİ SERKAN DAKMAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

24.05.2022 01:31
MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİ; ŞÜPHELİ SERKAN DAKMAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

BAKIRKÖY'de Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili Esenyurt'ta gözaltına alınan Serkan Dakman emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BAKIRKÖY'de Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili Esenyurt'ta gözaltına alınan Serkan Dakman emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bakırköy'de Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ortağı olduğu balık restoranında öldürülmesine ilişkin firari son sanık Serkan Dakman Esenyurt'ta yakalandı. Dakman emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİ; ŞÜPHELİ SERKAN DAKMAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİ; ŞÜPHELİ SERKAN DAKMAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİ; ŞÜPHELİ SERKAN DAKMAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİ; ŞÜPHELİ SERKAN DAKMAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

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MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİ; ŞÜPHELİ SERKAN DAKMAN TUTUKLANDI MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİ; ŞÜPHELİ SERKAN DAKMAN TUTUKLANDI Serkan Dakman kimdir, nereli? Seccad Yeşil yakalandı mı? Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katili kim, yakalandı mı? Serkan Dakman kimdir, nereli? Seccad Yeşil yakalandı mı? Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katili kim, yakalandı mı?
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİ; ŞÜPHELİ SERKAN DAKMAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika


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