Mahra'nın babası, çocuklarını kuduz teşhisiyle kaybeden Bitlisli ailenin acısını paylaştı

Antalya'da, 10 yaşındaki kızı Mahra Melin Pınar'ı sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalması sonucu kaybeden baba Murat Pınar, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kuduz teşhisi sonrası hayatını kaybeden Mustafa Erçetin'in ailesinin acısını paylaştıklarını söyledi.

Mahra Melin'in babası Murat Pınar, AA muhabirine, acı haberi Mustafa Erçetin'in babasından öğrendiklerini ifade etti.

Sahipsiz köpeklerin bir çocuğun daha ölümüne sebep olmasının üzüntüsü içinde olduklarını dile getiren Pınar, "Bu haberi alır almaz yıkıldık. Umutluyduk. Başıboş köpekler yüzünden bir evladımızı daha kaybettik. Hastaneye ziyarete gittiğimizde annesinin durumu perişan ve içler acısıydı. Aynı acıları ben de yaşadığım için ne yaşadıklarını çok iyi anlayabiliyorum. Allah sabırlar versin, başları sağ olsun, ülkemizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

2022 yılında kuduzdan bir çocuğu kaybetmenin çok kötü bir durum olduğunu söyleyen Pınar, "Başıboş sokak köpekleri yüzünden çocuklarımızı kurban vermemiz katlanılabilir bir durum değil. Bir yıl içerisinde sahipsiz köpekler yüzünden 27 ölüm hadisesi oldu. Bunlar sadece duyduklarımız, duymadıklarımız da var." diye konuştu.

Hissettiği duyguları tarif edecek kelime bulmakta zorlandığını ifade eden Pınar, şöyle konuştu:

"O ailenin yerinde kimse olmak istemez. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Durumları çok zor. İnşallah bundan sonra bir evladımızın, bir vatandaşımızın daha başına sahipsiz köpekler sorunlu bir kaza, ölüm, yaralanma gelmez. Kurduğumuz dernekle de mağdur ailenin her zaman yanında olacağız. Bundan sonra da her zaman maddi ve manevi desteğimizin yanı sıra avukat desteği gibi imkanlarla ne gerekiyorsa yapacağız. İnşallah bu son olur. Devletimizin bu konuda bir adım atıp acil eylem planı ile sokaktaki sahipsiz köpeklerin toplanması gerekiyor. Dernek olarak mücadelemize devam edeceğiz. Asla durmayacağız ve yılmayacağız. İsteğimiz başıboş köpeksiz, güvenli sokaklar."

"Mustafa'nın babası ile görüştüm"

Hayatını kaybeden Mustafa Erçetin'in babası ile bu sabah telefonla görüştüğünü aktaran Pınar, "Allah diğer çocuklarını köpeklerden korusun. Sahip çıksın. Bir baba olarak verebileceğim en büyük tavsiye o. Mahallelerinde hala o köpekler dolaşıyor. Mahallelerindeki sahipsiz köpek sayısı çok fazlaymış, annesi söyledi. Evlerine döndüklerinde mahallelerinde sayısız köpekle karşılaşacaklar. Bu aile için çok büyük, yıkıcı bir durum. Yerel belediye ile görüşmesi gerektiği bilgisini verdim. Aile gelmeden sokaktaki köpeklerin toplanması konusunda ben de belediye ile görüşeceğim." şeklinde konuştu.

Mahra da sahipsiz köpeklerden kaçarken ölmüştü

Mahra Melin Pınar, Belek Mahallesi'nde 5 Mart'ta sahipsiz köpeklerden kaçarken, İrfan Y'nin kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyonun altında kalarak ağır yaralanmıştı. Küçük çocuk, Serik'teki hastanede yapılan müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Beyninde pıhtı atması nedeniyle yapılan ikinci ameliyatla sağ bacağı diz üstünden kesilen Pınar, 28 Mart'ta hayatını kaybetmişti.

Bunun üzerine, Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği'ni kuran baba Murat Pınar, yaşadıkları acının başkalarının başına gelmemesi için sivil toplum çalışmaları ile sahipsiz köpeklerin toplatılması için mücadele başlatmıştı.