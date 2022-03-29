Son Dakika | Antalya'da köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Mahra, 23 gün sonra hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son Dakika | Antalya'da köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Mahra, 23 gün sonra hayatını kaybetti

29.03.2022 00:57
Son Dakika | Antalya'da köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Mahra, 23 gün sonra hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa haberi: Antalya'nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken yola çıkan ve kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanıp, 23 gündür yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veren 9 yaşındaki Mahra, hayatını kaybetti.

Antalya'nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken yola çıkan ve kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanıp, 23 gündür yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veren 9 yaşındaki Mahra, hayatını kaybetti.

Olay, Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi'nde 5 Mart Cumartesi sabahı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçeye inmek için evden çıkan 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, boş bir araziye geldiğinde başıboş köpeklerin kendini kovaladığını görünce yola fırladı. O esnada İrfan Y.'nin kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyonun tekerleği, Mahra'nın sağ bacağının üstünden geçti. Olayı fark eden kamyon şoförü araçtan indi ve yaralanan küçük kızın yanına gitti. Çevredekilerin yardımıyla 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan küçük kız ambulansla Antalya'ya sevk edildi.

23 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Mahra, bugün hayatını kaybetti. Acı haberi alan aile ise gözyaşlarına boğuldu. - ANTALYA

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Cumartesi, Antalya, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Antalya'da köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Mahra, 23 gün sonra hayatını kaybetti - Son Dakika


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