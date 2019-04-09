Mahrem Asker Ağabeylerine" Operasyon: 80 Gözaltı Kararı
36 dakika önce
"Mahrem Asker Ağabeylerine" operasyon: 80 gözaltı kararıKONYA - Konya merkezli 29 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetler i içerisindeki rütbeli askerlerle görüşen ve bu kişilere "mahrem asker abileri"...
"Mahrem Asker Ağabeylerine" operasyon: 80 gözaltı kararı
KONYA - Konya
merkezli 29 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetler i içerisindeki rütbeli askerlerle görüşen ve bu kişilere "mahrem asker abileri" olduğu iddia edilen 80 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt faaliyetlerine iştirak edenlerle ilgili soruşturmada 80 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Belirlenen şüpheli şahısların "Örgüte üye olmak, örgüt adına eylem ve faaliyette bulunmak, örgüt adına hizmet yüklenmek ve kadrolaşma" gibi suçlarda bulunduğu belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri,, Konya merkezli 29 ilde belirlenen adreslere çok sayıda polisin katılımıyla operasyon başlattı. Yapılan baskınlarda ise çok sayıda şahsın gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Öte yandan, gözaltı kararı çıkartılan şüphelilerin Türk Silahlı Kuvvetleri
içerisindeki askeri personele (Genel Müdür - Müdür - Müdür Yardımcısı - Öğretmen - Ümitçi - Ser Doktor - Doktor - Şehir Dışı talebe Mesulü pozisyonlarında mahrem imamlık yaptıkları öğrenildi. Başlatılan operasyonun sürdüğü kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:41 Kaynak: İHA
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