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Mahrem görüntüleri sızan çifti kovdular! Belediyedeki sözde mahkeme ile ilgili inceleme başlatıldı - Son Dakika

Mahrem görüntüleri sızan çifti kovdular! Belediyedeki sözde mahkeme ile ilgili inceleme başlatıldı

08.11.2021 13:58

Çankırı'nın Eldivan ilçesinde bir karı kocanın mahrem görüntüleri internete düştü. Belediye Başkanı Mustafa Lafcı, makamında kurduğu sözde mahkeme ile videosu çıkan vatandaşı ilçeden kovdu. Söz konusu görüntüler tepki çekti. Çankırı Valiliği, konuyla ilgili İçişleri Bakanlığınca inceleme başlatıldığını duyurdu.

Çankırı'nın Eldivan ilçesinde esnaflık yapan A.A. ile eşinin çektikleri mahrem görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Bu olayın ardından A.A.'nın iddiasına göre ilçede fırıncılık yapan bir kişi kendileriyle görüşmek istedi. A.A., eşiyle birlikte gittiği fırıncının kendilerine ahlaksız teklifte bulunduğunu söyledi.

"LİNÇ EDECEKLER SENİ' DEYİP MAKAMINA ÇAĞIRDI"

Teklife tepki gösteren çift, karakola giderek fırıncıdan şikayetçi oldu. Bu şikayetin ardından Belediye Başkanı Mustafa Lafcı'nın babası Hasan Lafcı ve mahalle muhtarı A.A.'nın dükkanına gitti ve kendisini iddiaya göre tehdit ederek belediye başkanının odasındaki toplantıya çağırdı. A.A. şöyle konuştu: "Başkanın babası Hasan Lafcı ve muhtar, yanlarında iki kişi ile dükkanıma geldiler. Ben gitmek istemedim. Bana 'Gelmezsen belediye önünde seni linç edecekler' dediler. Bu şekilde gittim. Kamera görüntüleri incelenirse söylediklerim doğru çıkacak."

HERKESİ ODASINA TOPLAYIP VATANDAŞI İLÇEDEN KOVDU

Belediye Başkanı Lafcı'nın odasındaki toplantının videosu da ortaya çıktı. Görüntülerde Mustafa Lafcı'nın, "İlçemizde bulunan kanaat önderlerinin çoğunluğu, buradakilerin ortak kanaati, bilerek-bilmeyerek yapılmış bu hareketin ilçemize yakışmadı. Buralarda artık sizin yaşamanızın, kalmanızın uygun olmadığı kanaatindeyiz. Bununla ilgili olarak da herkesin isteği en kısa zamanda Eldivan'dan başka diyarlara gitmeniz" ifadelerini kullandığı görülüyor.

VALİLİK İNCELEME BAŞLATTI

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya üzerinden yayınlanan, Eldivan Belediye Başkanının makamında çekilen görüntülere ilişkin, şu ifadeye yer verildi: "Bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya üzerinden ilimiz Eldivan ilçe Belediye Başkanının bir vatandaşı ilçeden kovduğuyla ilgili yayınlanan video görüntüsü ve haberler hakkında İçişleri Bakanlığımızca araştırma/inceleme başlatılmıştır." Konunun müfettiş marifetiyle inceleneceği ve sonuç hakkında kamuoyunun bilgilendirileceği kaydedildi.

Mahrem görüntüleri sızan çifti kovdular! Belediyedeki sözde mahkeme ile ilgili inceleme başlatıldı

Mustafa Lafcı, Hisarcık, Çankırı, Mahrem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mahrem görüntüleri sızan çifti kovdular! Belediyedeki sözde mahkeme ile ilgili inceleme başlatıldı - Son Dakika


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