Mahrem imam, FETÖ'den kopan askerleri örgütlemek için "ümitçi" atamış - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mahrem imam, FETÖ'den kopan askerleri örgütlemek için 'ümitçi' atamış - Son Dakika

Mahrem imam, FETÖ'den kopan askerleri örgütlemek için "ümitçi" atamış

6 saat önce

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren eski astsubay, örgütle irtibatını kesen askerlerin yeniden kazanılması için "mahrem...

Mahrem imam, FETÖ'den kopan askerleri örgütlemek için

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren eski astsubay, örgütle irtibatını kesen askerlerin yeniden kazanılması için "mahrem abi" tarafından "ümitçi" olarak görevlendirildiğini anlattı.

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde itirafçı olarak ifade veren ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan A.S, örgütle 2008'de lise son sınıfta tanıştığını, üniversiteyi kazanmasına rağmen örgüt abilerinin yönlendirmesiyle kayıt yaptırmayarak askeri okulların sınavına başvurduğunu belirtti.

Aldığı puanla Hava Astsubay Meslek Yüksekokulunu kazandığını kaydeden A.S, "Okuldan 2010 yılında mezun olmamın ardından 2016 yılına kadar Ankara'da görev yaptım. Bir yıl sonra Kayseri'ye atamam yapıldı." dedi.

İtirafçı A.S, Ankara'da göreve başladığı yıllarda "Cengiz" kod adlı mahrem abi M.Ö. ile tedbir kuralları çerçevesinde görüşmeleri sürdürdüğünü, bir süre sonra da "Mehmet" kod adlı mahrem abi M.S.A'ya devredildiğini, yaklaşık bir yıl boyunca bu kişiyle görüştüğünü beyan etti.

Mahrem abi tarafından "ümitçi" görevi verilmiş

Ankara'da görev yaptığı komutanlıktaki ilgili kısımda çalışmaya başlamasının ardından "Levent" kod adlı mahrem abi M.Y'nin kendisiyle irtibata geçtiğini anlatan A.S, şunları kaydetti:

"Beni Suriye ile ilgili kısma, H.K'yi Rusça ile ilgili kısma, M.M.Ç'yi de iç telsiz dinleme kısmına görevlendirdiler. Bu görev sonrası herkes görevlendirdikleri kısımların bulunduğu odalarda çalışmaya başladı. Bu arkadaşların o dönem bu yapılanma ile bir bağlantılarının bulunup bulunmadığını bilmiyordum ancak 2014 yılında 'Levent' kod adlı mahrem abi M.Y, görüşmemizde 'H.K. ile M.M.Ç'nin örgütten koptuklarını', yapılanma içinde 'ümit' olarak adlandırılan kişiler olduğunu, benden bu arkadaşlara yakın olmamı söylemişti."

A.S, örgütle bağlantısı zayıflayan kişilerle bir süre ilgilendiğini belirtti.

İtirafçı A.S, 2012 yılında okuldan devresi E.B. ile eve çıkmak için mahrem abi M.Y'den izin aldığını, kendisinin de buna izin verdiğini söyledi.

Bir sonraki hafta mahrem abiyle görüşmeye gittiğinde devresi E.B'yi de aynı evde gördüğünü iddia eden A.S, "Mahrem abinin kaldığı evde, mesai arkadaşlarım E.B. ile M.M'yi görünce çok şaşırdım çünkü bu arkadaşların abilerle görüşme yaptıklarından o güne kadar haberim yoktu. Bundan sonraki görüşmelerimizi üçümüz yaptık." ifadelerini kullandı.

Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 11:06 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine sokak hayvanları için genelge gönderdi Mansur Yavaş: Evlere temizliğe giden kadınlarımızın yanındayız Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Sarı'dan umutlandıran paylaşım: Hastalığın düzelebileceğinin canlı göstergesiyim
Kim Milyoner Olmak İster'de koronavirüsten dolayı joker değişikliği yapıldı Kim Milyoner Olmak İster'de koronavirüsten dolayı joker değişikliği yapıldı         
17:15
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine sokak hayvanları için genelge gönderdi İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine sokak hayvanları için genelge gönderdi         
17:14
22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti 22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
17:00
İtalya'da koronavirüs hastaları sokaklarda, cenazeler koridorlarda yatıyor İtalya'da koronavirüs hastaları sokaklarda, cenazeler koridorlarda yatıyor         
16:41
İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 621 kişi hayatını kaybetti İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 621 kişi hayatını kaybetti         
16:32
Beşiktaş'ın cesur yengesi Türkiye'ye övgü yağdırdı Beşiktaş'ın cesur yengesi Türkiye'ye övgü yağdırdı         
16:32
Mansur Yavaş: Evlere temizliğe giden kadınlarımızın yanındayız Mansur Yavaş: Evlere temizliğe giden kadınlarımızın yanındayız         
16:29
Ödüllü Yönetmen İlker Canikligil koronavirüse yakalandı Ödüllü Yönetmen İlker Canikligil koronavirüse yakalandı         
16:14
ABD'de yaşayan Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba kabusu anlattı: Paran yoksa ölüyorsun ABD'de yaşayan Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba kabusu anlattı: Paran yoksa ölüyorsun         
16:13
Demet Akalın'dan, sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum Demet Akalın'dan, sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum         
15:48
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs aşısını ilk kez hayvanlar üzerinde denedik, olumlu sonuç aldık Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs aşısını ilk kez hayvanlar üzerinde denedik, olumlu sonuç aldık         
15:40
Trabzon'un yengesi Katerina Provaznikova'nın bikinili fotoğrafı nefes kesti Trabzon'un yengesi Katerina Provaznikova'nın bikinili fotoğrafı nefes kesti         
15:27
Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz         
15:07
Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Sarı'dan umutlandıran paylaşım: Hastalığın düzelebileceğinin canlı göstergesiyim Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Sarı'dan umutlandıran paylaşım: Hastalığın düzelebileceğinin canlı göstergesiyim         
15:02
Ahmet Nur Çebi'den Süleyman Seba paylaşımı Ahmet Nur Çebi'den Süleyman Seba paylaşımı         
14:57
Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında "Pes" dedirten görüntü         
14:57
Beşiktaş'ta Boateng ve Lens ülkelerine gidiyor Beşiktaş'ta Boateng ve Lens ülkelerine gidiyor         
14:53
'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı 'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı         
14:47
Salgına karşı tütsü yaktıran belediye başkanı: Koronavirüsü def edecek Salgına karşı tütsü yaktıran belediye başkanı: Koronavirüsü def edecek         
14:15
Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla         
14:14
Mardin'de kavga eden şahıslara sosyal mesafe kuralına uymadıkları için 15 bin lira para cezası kesildi Mardin'de kavga eden şahıslara sosyal mesafe kuralına uymadıkları için 15 bin lira para cezası kesildi         
13:59
İngilizler, Cameron Jerome için sıraya girdi İngilizler, Cameron Jerome için sıraya girdi         
13:40
Selena Gomez'den canlı yayında hayranlarını şoke eden itiraf: Bipolar olduğumu öğrendim Selena Gomez'den canlı yayında hayranlarını şoke eden itiraf: Bipolar olduğumu öğrendim         
13:24
Fatih Terim'den oyuncularına: Devletimiz güçlü, sağlığımız süper Fatih Terim'den oyuncularına: Devletimiz güçlü, sağlığımız süper         
13:12
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi         
12:39
Nijmegen'in borcu ertelenince Fenerbahçe rahat nefes aldı Nijmegen'in borcu ertelenince Fenerbahçe rahat nefes aldı         
12:37
Milli Eğitim Bakanlığı 23 Nisan için evden katılınacak program hazırlıyor Milli Eğitim Bakanlığı 23 Nisan için evden katılınacak program hazırlıyor         
12:28
Koronavirüs salgını günlerinde İstanbul'un barajları da alarm veriyor Koronavirüs salgını günlerinde İstanbul'un barajları da alarm veriyor         
12:18
Virüs için tarih veren profesöre Virüs için tarih veren profesöre "Aşkım" diye hitap eden İrem'den ilginç tepki         
12:06
Yıldız oyuncu önce cinsel ilişki partisi düzenledi, sonra Yıldız oyuncu önce cinsel ilişki partisi düzenledi, sonra "Evde kal" dedi         
11:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2020 17:44:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mahrem imam, FETÖ'den kopan askerleri örgütlemek için "ümitçi" atamış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]