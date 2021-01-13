"Mahrem imam", FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpası sonrasındaki algı operasyonunu anlattı - Son Dakika

"Mahrem imam", FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpası sonrasındaki algı operasyonunu anlattı

13.01.2021 12:51

İstanbul'da saklandığı hücre evinde yakalandıktan sonra Gaziantep'te tutuklanan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Gaziantep bölge avukatlar imamı" Kamil B, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadede, örgütün 17-25 Aralık "yargısal darbe" girişimi sonrasında avukatlara algı...

İstanbul'da saklandığı hücre evinde yakalandıktan sonra Gaziantep'te tutuklanan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Gaziantep bölge avukatlar imamı" Kamil B, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadede, örgütün 17-25 Aralık "yargısal darbe" girişimi sonrasında avukatlara algı operasyonu talimatı verildiğini beyan etti.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul'da saklandığı hücre evinde yakalanarak, Gaziantep'e getirilen ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Kamil B, sorgusunda örgüt hakkında önemli bilgiler verdi.

FETÖ'nün, helikopterin düşmesi sonucu Büyük Birlik Partisi kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen soruşturmalara nasıl müdahale ettiğine dair bilgiler de paylaşan Kamil B. "Gaziantep bölge avukatlar imamı" olarak neler yaptığını da anlattı.

Örgüt 17-25 Aralık sonrası avukatlardan özel taleplerde bulunmuş

FETÖ'nün avukatlar yapılanmasının 17-25 Aralık "yargısal darbe" girişimi sonrası algı oluşturulması için faaliyetlerinin artığına dikkati geçen Kamil B, şunları kaydetti:

"Türkiye avukatlar imamı tarafından benden ve diğer bölge avukatlar imamlarından 17-25 Aralık sürecinde ve sonrasında örgüte ait müesseselere sahip çıkılması, onlara yönelik yapılan adli ve idari işlemlerin hükümet aleyhine kullanılması, toplumda bu yönde kamuoyu oluşturulması, benzer işlemlerin yapılmasının önlenmesi amacıyla hukuki destek istendi. Özellikle ruhsat iptallerine, okulların ve dershanelerin kapatılmaları için gösterilen gerekçelerin hukuki olmadığı konusunda algı oluşturması için basın açıklamaları yapılması, sosyal medyada kullanılması konusunda destek istendi."

Kamil B, bu talimatları kendisine bağlı Gaziantep, Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adıyaman, Elazığ, Malatya, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Siirt, Diyarbakır, Şırnak, Kilis, Mardin ve Şanlıurfa'daki örgütün "il imamları"na aktardığını beyan etti.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası örgüt mensuplarının karşılaşacakları durumlarla ilgili hukuki destek sağlanması yönünde talimatlar verildiğini aktaran Kamil B, ayrıca örgüte yönelik operasyonlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulunulduğunu kaydetti.

Örgüt mensubu avukatları özel odada mülakatlara hazırlamışlar

"Patates hat" olarak belirtilen SIM kartlarla tuşlu telefonları kullandığını, bunu gizliliğe riayet etmek için örgütün talimatıyla yaptığını ifade eden Kamil B, 2011'den sonraki süreçte örgüt mensubu avukatların hakim-savcı olmalarının istendiğini belirterek, "Örgüte bağlı avukatların hakim-savcı olmaları yönünde hazırlanmaları gerektiği birebir görüşmelerde, toplantılarda talimat olarak verilmiş, zaman zaman ByLock ve benzeri programlar üzerinden bu hususlar talimat şeklinde bildirilmiştir. Ben de bu konuları ve talimatları bana bağlı bölge imamlarına/il imamlarına illerinde bulundukları örgüte mensup avukatlara aktarmalarını ve talimat doğrultusunda hareket etmelerini söyledim." bilgisini paylaştı.

Bu kapsamda Gaziantep'teki örgütün kurduğu dernekte bir mülakat odası hazırlattığını anlatan Kamil B, Ankara'dan "Enes" ve "Murat" isimli iki kişinin geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu iki şahıs odanın nasıl olacağı, masaların sandalyelerin nerede olması konusunda kararı kendi verdi. Aynı bir resmi yapılan mülakat odası gibi oldu. Murat ve Enes'in yanında getirmiş oldukları örgütsel şablona/formda bulunan sorulara göre ben avukatların özelliklerini, kişisel bilgilerini yazdırdım. Bu sorularda güvenirlik, liderlik, zafiyetler gibi kriterler vardı. Burada yapılan mülakatta yazılı sınavı kazana erkek ve kadın avukatlara kılık kıyafet konusu aktarıldı. Bu şahıslara, mülakat odasında nerede duracakları nereye oturacakları, oturdukları zaman ellerinin nerede durması gerektiği, ayaklarının nasıl olması gibi beden hareketleri ile ilgili bilgiler aktarıldı. Enes ve Murat bu avukatlara gerçek bir mülakat havası hissettirmek için mülakat yaptılar. Murat ve Enes bu bilgiler kendilerinde olduğu için hakim ve savcılığı kazanan avukatları örgütün savcı hakimler birimine veriyorlardı. Bu şahıslarla daha sonra savcı ve hakimler birimi irtibat kurup o bünyede birlikte faaliyet gösteriyorlardı. Bizimle bağları kopmuş oluyordu."

Kamil B. ifadesinde ayrıca bu mülakatlara katılan avukatların isimlerini de paylaştı.

Bu arada, Kamil B'nin yakalanana kadar FETÖ'ye yönelik operasyonlar hakkında ve gözaltına alınan ya da tutuklanan örgüt mensuplarıyla ilgili bilgi topladığı hatta örgütün dağılmasını engellemek için moral ve motivasyona ilişkin gelen mesajları, kendisine bağlı örgüt mensuplarına gönderdiği belirlendi.

Zanlının ayrıca topladığı bilgiler arasında sosyal medyadan örgüte hakaret edenlere ilişkin ekran kaydı aldığı da tespit edildi.

Ümraniye'de 30 Aralık 2020'de aynı binadaki 2 hücre evine düzenlenen operasyonda ByLock kullanıcısı örgütün sözde avukatlardan sorumlu mahrem imamı Kamil B. ve öğretmenler sorumlusu Eşref Ü. ile örgüt üyeliğinden aranan kadın gözaltına alınmıştı.

Fetullahçı Terör Örgütü, Darbe Girişimi, Gaziantep, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Mahrem imam', FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpası sonrasındaki algı operasyonunu anlattı - Son Dakika


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