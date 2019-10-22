Son Dakika Haberleri: "Mahrem imam" soruşturmasında: 60 gözaltı kararı
Son Dakika Güncel 'Mahrem imam' soruşturmasında: 60 gözaltı kararı

"Mahrem imam" soruşturmasında: 60 gözaltı kararı

42 dakika önce

Konya merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline sözde 'Mahrem İmamlık' yaptıkları tespit edilen toplam 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline sözde 'Mahrem İmamlık' yaptıkları tespit edilen toplam 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri personeline sözde 'Mahrem İmamlık' yaptıkları tespit edilen toplam 60 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Konya merkezli 27 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda şüphelilerden 21'i yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Konya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünde adli işlemleri devam ettiği, diğer şüpheliler hakkında ise arama, el koyma ve yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

(İHA)

Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:50 Kaynak: İHA
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