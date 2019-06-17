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"Mahrem imam" Yunanistan'a kaçarken yakalandı

1 saat önce

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamı" şüphelisi sahte kimlikle yakalandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamı" şüphelisi sahte kimlikle yakalandı.
Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri Değirmenci köyü yakınlarında bir otomobili durdurdu.
Sürücünün yapılan kimlik kontrolünde, Erhan O. adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandığı ve gerçek isminin İlhan A. olduğu belirlendi.
Yapılan incelemede örgütün polislerden sorumlu "mahrem imam"larından olduğu tespit edilen İlhan A'nın İstanbul 8. ve 9. Sulh Ceza Hakimliği kararı ile "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan yakalama kararı bulunduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:37 Kaynak: AA
Uzunköprü, Edirne
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