Son Dakika Haberleri: Mahrem İmamdan Darbe Girişimi İtirafı

Mahrem İmamdan Darbe Girişimi İtirafı

17 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan mahrem imam, FETÖ'nün darbe girişiminden önceden haberlerinin olduğunu beyan etti.

Mahrem İmamdan Darbe Girişimi İtirafı, System.String[]
ÖMER SÜT - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan mahrem imam, FETÖ'nün darbe girişiminden önceden haberlerinin olduğunu beyan etti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan "mahrem imam" E.Y, FETÖ ile ilgili itiraflarda bulundu.

FETÖ'nün mahrem imam olacak mensuplarını öğretmenlerden seçtiğini belirten E.Y, uzun yıllar örgüte eleman kazandırdığını ve askeri öğrenci ile bazı subayların sorumluluğunu yürüttüğünü anlattı.

Özellikle "serrehber" ve örgüt abilerinin örgüt içi haberleşmede "Kakao Talk" programını tercih ettiğine dikkati çeken E.Y, 2012'de, İzmir'de örgütün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasından sorumlu yöneticinin teklifiyle mahrem imam olduğunu, bu sürecin ardından birçok askerle görüştüğünü ve onların sorumlusu olarak görev yaptığını kaydetti.

17/25 Aralık 2013 sürecinin ardından askerlerle görüşmeyi gizli bir şekilde yaptığını vurgulayan itirafçı mahrem imam, FETÖ'nün, darbe girişimine kadar bu şekilde hareket ettiğini dile getirdi.

İtirafçı E.Y, şu bilgileri paylaştı:

"Mahrem imamlar olarak, FETÖ'nün darbe girişiminden önceden haberimiz vardı. Hükümeti devirmeye ve yönetime örgütün belirlediği isimleri getirmeye yönelik bir kalkışma olacağı bilgisi bize verilmişti. Bu bilgiyi üstüm olan 'Necmettin' (mahrem imamlardan sorumlu örgüt üyesi) kod adlı örgüt üyesinden aldım. Diğer mahrem imamlar gibi darbeye kalkışma olacağını biliyordum ancak tarihini bilmiyordum. 15 Temmuz günü Necmettin'e 'Neler oluyor?' diye sorduğumda, 'Her şey yolunda, arkadaşlarımız gerekeni yapıyor. Panik yapmayın, askerler komutanlarının talimatlarına uysun.' diye cevap verdi. Bu esnada televizyonda tanklar vatandaşlar karşı karşıya görünüyordu."

Darbe girişiminin başarısız olmasının ardından askeri öğrencilerden önemli olanlarıyla irtibat sağladıklarını belirten E.Y, bunlarla örgütten gelen talimat doğrultusunda 2-3 ayda bir görüştüklerini aktardı.

Mahrem imama "müdür yardımcılığı" teklif etmiş

Bu süreçte "uyuyan hücre" olarak başka bir şehre taşındığını kaydeden E.Y, kendisiyle irtibata geçen "Necmettin"in mahrem imamlığın üstü olan "müdür yardımcılığı"nı teklif ettiğini kaydetti.

"Necmettin"in bu teklifini reddettiğini ileri süren E.Y, "Bana bu teklifin gelmesinin nedeni, 'Necmettin'e bağlı olarak çalışan mahrem imam olarak, açığa çıkmamış askeri öğrencilerle irtibat kurmam ve onları örgütte tutup talimatlandırmam içindi ancak bunu kabul etmedim çünkü kendisi kaçıp kurtulmuştu." beyanında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:12 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Araç Sahipleri Dikkat! Benzine 15 Kuruş Zam Bekleniyor YSK'nın Paylaştığı Örnek Pusulalarda MHP'nin Adı Yok

Bakan Albayrak Büyüme Rakamlarını Değerlendirdi Cari İşlemler Dengesi Ocak'ta 813 Milyon Dolar Açık Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 11:29:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mahrem İmamdan Darbe Girişimi İtirafı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]