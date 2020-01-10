Mahrem imamın ifadeleri örgüt üyelerini deşifre etti - Son Dakika
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Mahrem imamın ifadeleri örgüt üyelerini deşifre etti

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan mahrem imamın ifadeleri, çok sayıda örgüt üyesini deşifre etti.

Mahrem imamın ifadeleri örgüt üyelerini deşifre etti, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan mahrem imamın ifadeleri, çok sayıda örgüt üyesini deşifre etti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7 ilde düzenlenen operasyonda, 7'si muvazzaf 12 asker gözaltına alınmıştı.

Zanlılar, operasyon kapsamında daha önce gözaltına alınan ve etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan mahrem imamın beyanları ve fotoğraf teşhisleriyle tespit edildi.

Ayrıca yapılan incelemede zanlılara ait "ByLock" yazışma içeriğinin de belirlendiği kaydedildi.

İtirafçı mahrem imamın ifadeleri doğrultusunda başka örgüt mensuplarının tespit edildiği ve gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

FETÖ mensubu binbaşıyı boşandığı eşi yakalattı

Öte yandan, operasyon kapsamında alınan ifadeler ve yapılan tespitler sonucu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edildiği ve firari olduğu belirlenen örgüt üyesi eski binbaşının boşandığı eşine ulaşıldı.

Nerede olduğuna dair bilgisine başvurulan zanlının boşandığı eş, polis ile iş birliği yaparak, firari binbaşının saklandığı adresin tespit edilmesini ve yakalanmasını sağladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:20 Kaynak: AA
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