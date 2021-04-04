"Mahremiyet Eğitimi" modülü revize edildi - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "Mahremiyet eğitimi" modülü revize edilerek, "Çocuklarda Mahremiyet Bilinci" eğitim modülü hazırlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tüm çocuklara sosyal hayatın içinde kendi özel alanını koruyabilme, diğer insanların özeline saygı duyarak kendisi ile çevresi arasında sağlıklı sınırlar koyabilme becerisi kazandırmak amacıyla hazırlanan "mahremiyet eğitimi" modülü revize edilerek, "Çocuklarda Mahremiyet Bilinci" eğitim modülü hazırlandı.

Korona virüs salgını nedeniyle yüz yüze yapılamayan eğitimlerin, uzaktan eğitim platformları kullanılarak gerçekleştirilmesi için Bakanlık uzmanları tarafından tekrar üzerinde çalışma yapıldı. Modül, sahadaki çalışanların geri bildirimleri ile ihtiyaçlar göz önüne alınarak revize edildi. Bu doğrultuda ailelere, çocuk hizmetleri alanında çalışan ve çocukla temas eden tüm çalışanlara yönelik "Çocuklarda Mahremiyet Bilinci" eğitim modülü hazırlandı.

Revize edilen modülde, Mahremiyet, Gelişim Dönemlerine Göre Mahremiyet, Bebeklik Döneminde Mahremiyet, Okul Öncesi Dönemde Mahremiyet, İlköğretim Döneminde Mahremiyet, Ergenlik Döneminde Mahremiyet, Dijital Mahremiyet ve İstismara Maruz Kalmış Çocuğa Yaklaşım gibi başlıklar yer alıyor.

"Çocuklarda Mahremiyet Bilinci" eğitici eğitimi verildi

Modülün revize edilmesiyle beraber geçtiğimiz günlerde Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından "Çocuklarda Mahremiyet Bilinci" eğitici eğitimi gerçekleştirildi. Çevrimiçi olarak verilen eğitime, Bakanlığa bağlı kuruluşlarda çocuk hizmetleri alanında görev yapan meslek elemanı ve yöneticiler katıldı.

Yaklaşık 90 bin kişiye eğitim verildi

Bakanlık, çocuk hizmetleri alanında çalışan personelin ve hizmet sunulan ailelerin desteklenmesi amacıyla, 2018 yılında hazırlanan "Mahremiyet Eğitimi Modülü" ile İl Müdürlükleri bünyesinde bulunan çocuk hizmetleri biriminde görevli tüm personel, Sosyal Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan aileler, Bakanlığa bağlı özel kreş ve gündüz bakım evlerinde görev yapan çalışanlar, veliler ve koruyucu aileleri kapsayacak şekilde bugüne kadar yaklaşık 90 bin kişiye eğitim verilmişti. - ANKARA