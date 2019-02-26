Mahrukatçı Esnafından Dündar'a Teşekkür

Şehrin odun ve kömür ihtiyacını karşılayan mahrukatçı esnafı, Osmangazi Belediyesi'nin Millet Bahçesi inşa ettiği Soğanlı'daki eski yerlerinden Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki yeni sitelerine taşındı. Bütün altyapı çalışmaları tamamlanan yeni Mahrukatçılar Sitesi'nin yolları Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından asfaltla kaplandı. Asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, mahrukatçı esnafını ziyaret etti.

Soba başında çay içerek esnafla sohbet eden Başkan Dündar'a Bursa Mahrukatçılar Dernek Başkanı İbrahim Kurt ve mahrukat esnafı teşekkür etti. Yeni sitenin tam donanımlı ve modern olduğunu belirten Kurt, "Osmangazi Belediyemiz'in Millet Bahçesi yapımına başladığı Soğanlı'daki eski yerimizden Küçükbalıklı Mahallesi'ne taşındık. Mustafa Başkanımız sağ olsun bize yeni sitemizde her türlü imkanı sağladı. İddia ediyorum, Türkiye'nin en modern Mahrukatçılar Sitesi burası. Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Odun ve kömür depolarının daha modern bir tesise kavuştuğunu ifade eden Başkan Dündar da, "Esnafımızın ve derneğimizin desteğiyle modern ve örnek bir tesis oldu. Mahrukatçı esnafımıza bu yeni tesisle birlikte yeni bir heyecan geldi. Esnafımızın daha iyi şartlarda hizmet verebilmesi için elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Yeni Mahrukatçılar Sitesi, Bursa'mıza hayırlı olsun" dedi.