Mahsa Amini'nin ölümünün ardından karışan İran'da ölü sayısı 41'e yükseldi - Son Dakika
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Mahsa Amini'nin ölümünün ardından karışan İran'da ölü sayısı 41'e yükseldi

25.09.2022 00:25

22 yaşındaki Mahsa Amini'nin İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan yaşamını yitirmesinin ardından İran genelinde yaşanan protestolarda aralarında polis ve devrim muhafızları da olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti. Son açıklamalarında ölümlere yol açan bu tür olayları 'isyan ve kötülük' olarak nitelendiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, protestolara sert müdahale yapılacağını ifade etmişti.

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan Mahsa Amini, 16 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Tahran Emniyet Müdürlüğü Mahsa Amini'nin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, Amini'nin uygun olmayan başörtüsü nedeniyle gözaltına alındığını ve ardından karakolda hiçbir fiziki temas olmadan baygınlık geçirdiğini belirtmişti.

PROTESTOLAR BAŞLADI

Amini'nin 16 Eylül'de hayatını kaybetmesinin ardından "ahlak polisi" ve "zorunlu başörtüsü" uygulamasına karşı başlayan protestolar devam ediyor.

PROTESTOLARDA 41 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran devlet televizyonunda yer alan habere göre ülke genelindeki protestolarda aralarında polis memurları ve Devrim Muhafızlarına bağlı Besic milislerinin üyelerinin de bulunduğu 41 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Haberin devamında İranlı yetkililer tarafından ülke genelindeki ölü sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapılacağı vurgulandı.

İran'da ahlak polislerine karşı yapılan protestolarda bilanço ağırlaşıyor: 41 ölü

30 KİŞİ GÖZALTINDA

Sosyal medya paylaşımlarına göre, ülkenin pek çok kentinde 2 gündür onlarca üniversite öğrenci temsilcisi ve öğrencinin evlerinden gözaltına alındığı belirtildi. İran Öğrenci Konseylerinin Telegram kanalına göre, Tahran Üniversitesi'ndeki gözaltına alınan öğrenci sayısı 30'a ulaştı. Öte yandan bugün de akşam saatleri itibariyle internete kısıtlama getirilerek sosyal mecralara erişim tamamen engellendi.

İran'da ahlak polislerine karşı yapılan protestolarda bilanço ağırlaşıyor: 41 ölü

CUMHURBAŞKANI REİSİ: DÜŞMANLAR KAOS ÇIKARTMAK İSTİYOR

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, New York dönüşü Tahran'daki Mehrabad Havalimanı'nda ülke geneline yayılan protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu. Reisi, halkın sesine her zaman kulak verdiklerini belirterek, "Düşmanlar ülkemizde kaos çıkarmak istiyorlar. Halkımızın taleplerini ve protestoları işitiyoruz ancak kimsenin kaos yükünün altına girmesine izin vermeyiz. Hiçbir alanda ve hiçbir koşulda halkın güvenlik ve huzurunun tehlikeye atılmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"'KARARLI' BİR ŞEKİLDE MÜDAHALE EDİLMESİ GEREKİYOR"

Reisi, protesto ile kamu düzeninin ve güvenliğinin bozulması arasındaki ayrımın iyi bir şekilde yapılması gerektiği vurgusunu yaparak ölümlere yol açan bu tür olayların yaşanmasını "isyan ve kötülük" olarak nitelendirdi. Reisi, "Ülkenin güvenlik ve huzuruna karşı hareket edenlerle kararlı bir şekilde mücadele edilmesi gerekiyor" dedi.

İran'da ahlak polislerine karşı yapılan protestolarda bilanço ağırlaşıyor: 41 ölü

GÖSTERİLER ÜLKENİN DÖRT BİR YANINA YAYILDI

Şu ana kadar Tahran, Senendec, Kerec, Tebriz, Meşhed, Kiş, Kirman, Yezd, Reşt, Bender Abbas, Abadan, Kirmanşah, Erdebil, İsfahan, Urumiye, Kazvin, Zencan, İlam, Mazenderan, Hemedan başta olmak üzere birçok şehirde gösteriler düzenlendi. Birçok noktada eylemciler ile güvenlik güçleri arasında şiddetli arbede yaşandı.

YORUMLAR
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İran'daki Mahsa Amini protestolarının şiddeti her geçen gün artıyor! Can kaybı 35'e ulaştı İran'daki Mahsa Amini protestolarının şiddeti her geçen gün artıyor! Can kaybı 35'e ulaştı İran Cumhurbaşkanı Reisi, ülkede yükselen tansiyonu bu sözlerle yorumladı: Düşmanlar ülkemizde kaos çıkarmak istiyorlar İran Cumhurbaşkanı Reisi, ülkede yükselen tansiyonu bu sözlerle yorumladı: Düşmanlar ülkemizde kaos çıkarmak istiyorlar
Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Mahsa Emini, İran, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mahsa Amini'nin ölümünün ardından karışan İran'da ölü sayısı 41'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mahsa Amini'nin ölümünün ardından karışan İran'da ölü sayısı 41'e yükseldi - Son Dakika
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