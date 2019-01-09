"Mahşer-i Cümbüş'' Tiyatroseverlerle Buluşmaya Devam Ediyor

Selçuk Aydemir'in senarist ve yönetmenliğini üstlendiği oyun, mizahın ve güldürü sanatının derinlerinde bir yere götürüyor.Geleneksel Türk tiyatrosunun önemli özelliği olan doğaçlama geleneğini sürdürüyor.

"TÜRKİYE'DE MODERN DOĞAÇLAMA TİYATRONUN ÖNCÜSÜ''

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü öğrencileri tarafından kurulan "Mahşer-i Cümbüş'' Türkiye'de modern doğaçlama tiyatronun öncüsü oldu. Yiğit Arı, Burak Satıbol, Ayhan Taş, Özlem Türay ve Ayça Işıldar Ak gibi oyunculardan oluşan ekip, bugüne kadar 2 binin üzerinde "Tiyatro Sporu", 300'ün üzerinde "Beyin Fırtınası" gösterisi yapıp, 12. Uluslararası Tiyatro Festivali'nde Türkiye'yi temsil etti.