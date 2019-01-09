"Mahşer-i Cümbüş'' Tiyatroseverlerle Buluşmaya Devam Ediyor
30 dakika önce
Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde "Mahşer-i Cümbüş" adlı tiyatro oyunu sahnelenecek. Seyirci ile sahne arasındaki sınırı kaldıran ve izleyicilere eğlenceli anlar vaat eden "Mahşer-i Cümbüş'', 27 Ocak Pazar günü saat 18.00'de başlayacak.
Selçuk Aydemir'in senarist ve yönetmenliğini üstlendiği oyun, mizahın ve güldürü sanatının derinlerinde bir yere götürüyor.Geleneksel Türk tiyatrosunun önemli özelliği olan doğaçlama geleneğini sürdürüyor.
"TÜRKİYE'DE MODERN DOĞAÇLAMA TİYATRONUN ÖNCÜSÜ''
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü öğrencileri tarafından kurulan "Mahşer-i Cümbüş'' Türkiye'de modern doğaçlama tiyatronun öncüsü oldu. Yiğit Arı, Burak Satıbol, Ayhan Taş, Özlem Türay ve Ayça Işıldar Ak gibi oyunculardan oluşan ekip, bugüne kadar 2 binin üzerinde "Tiyatro Sporu", 300'ün üzerinde "Beyin Fırtınası" gösterisi yapıp, 12. Uluslararası Tiyatro Festivali'nde Türkiye'yi temsil etti.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:07 Kaynak: Bültenler
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