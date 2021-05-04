Mahsulü elinde kalan çiftçiden alım yapılıp vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak - Son Dakika

Mahsulü elinde kalan çiftçiden alım yapılıp vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak

04.05.2021 12:50
Mahsulü elinde kalan çiftçiden alım yapılıp vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak, System.String[]

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, pandemi sürecinde tam kapanma nedeniyle mağduriyet yaşayan ve mahsulü elinde kalan çiftçiden alım yaparak, vatandaşlara bu ürünlerin ücretsiz dağıtımını yapacak.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, pandemi sürecinde tam kapanma nedeniyle mağduriyet yaşayan ve mahsulü elinde kalan çiftçiden alım yaparak, vatandaşlara bu ürünlerin ücretsiz dağıtımını yapacak.

Alanya Belediyesi, Covid-19 pandemisi tedbirleri kapsamında tam kapanmaya gidilince mağduriyet yaşayan üreticiye sahip çıktı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, çiftçi belgesiyle öncelikle salatalık ve kabak üretimi yapan çiftçilerden 500 kiloya kadar alım yapılacağını açıkladı.

Vatandaşa ücretsiz dağıtılacak

Alanya Belediyesi tarafından çiftçiden alınacak salatalık ve kabak, vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak. Çiftçilerin mahsullerini belirlenen günlerde Payallar Düğün Salonu'na getirerek Alanya Belediyesi'ne satışını gerçekleştirebileceği açıklandı. Alınan ürünler, Alanya Belediyesi ekiplerince sokak sokak dolaşılarak yine vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak.

Piyasa değerinin üstünde alım yapılacak

Alanya Belediyesi, çiftçiden ürünlerini alırken mağdur olmaması adına hal fiyatlarının üzerinde alım yapacağı açıklandı. Buna göre halde 20-50 kuruş arası olan kabak ve salatalığı Alanya Belediyesi 75 kuruşa alacak.

Yücel: "Her zaman üreticimizin yanındayız"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, her zaman üreticinin yanında olduklarını vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu; "Pandemi dolayısıyla tedbir amaçlı alınan önlemler kapsamında mağdur olan çiftçimize sahip çıkıyoruz. Mahsulleri ellerinde kalan ve zorluk yaşayan çiftçilerimizden üretici başı kilosu 75 kuruştan 500 kiloya kadar salatalık ile kabak alacağız ve bunları vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtacağız. Alanya Belediyesi olarak her zaman üreticimizin yanındayız. Bu zorlu sürecin altından, omuz omuza vererek yine hep birlikte başarıyla kalkacağız" dedi. - ANTALYA

Mahsulü elinde kalan çiftçiden alım yapılıp vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak

Alanya Belediyesi, Adem Murat Yücel, Pandemi, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mahsulü elinde kalan çiftçiden alım yapılıp vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak - Son Dakika


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