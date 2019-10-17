Son Dakika Haberleri: Mahsulü tarlada kalan çiftçinin sorununu Vali Arslantaş çözdü
Son Dakika Güncel Mahsulü tarlada kalan çiftçinin sorununu Vali Arslantaş çözdü

Mahsulü tarlada kalan çiftçinin sorununu Vali Arslantaş çözdü

1 saat önce

Erzincan Şeker Fabrikası'nın pancar alımını durdurması nedeniyle mahsulü tarlada kalan çiftçinin sorununu Vali Ali Arslantaş çözüme kavuşturdu.

Mahsulü tarlada kalan çiftçinin sorununu Vali Arslantaş çözdü, System.String[]

Erzincan Şeker Fabrikası'nın pancar alımını durdurması nedeniyle mahsulü tarlada kalan çiftçinin sorununu Vali Ali Arslantaş çözüme kavuşturdu.


Erzincan Şeker Fabrikası'nın pancar alımını durdurması nedeniyle zarara uğrayan çiftçilerin sorunlarını görüşmek üzere Erzincan Ziraat Odası Başkanlığı'nı ziyaret eden Erzincan Valisi Ali Arslantaş, mahsulleri elde ve tarlada kalan çiftçilerin sorunlarını Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik'e iletti. Gerçekleştirilen müzakere sonrasında Erzincan Şeker Fabrikası ile yapılan görüşmede fabrikanın hiçbir aksaklık olmadan hem şeker üretimine hem de pancar alımlarına başlayacağı belirtildi.


Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Erzincan Valisi Ali Arslantaş'a sorumlu ve duyarlı yaklaşımlarından ötürü teşekkür etti. Erzincan Ziraat Odası Başkanlığı olarak sorunların aşılması yönündeki çabaları sürdüreceğiz" dedi.


Tarımın tüm iller için yaşamsal önem taşıdığını ifade eden Erzincan Valisi Ali Arslantaş, "Gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun tarımın, tüm iller için yaşamsal önem taşıyan bir sektördür. Emekleriyle Erzincan'a ve ülkemize önemli zenginlikler kazandıran köylü ve çiftçilere pancar alımlarının hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim. Geçimini tarımdan sağlayanların korunması, üretimin özendirilmesi, araştırma-geliştirme etkinliklerine önem verilmesi ve çiftçilerimize bilgilendirici eğitimlerin verilmesiyle tarım sektörü canlanır. Sorunların aşılması noktasında ise Devlet'in ve meslek örgütlerinin katkı ve çabalarının önem arz ediyor" diye konuştu. - ERZİNCAN

Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:26 Kaynak: İHA
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