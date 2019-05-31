Son Dakika Haberleri: Mahsum Altunkaya'dan Ramazan Bayramı mesajı
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Mahsum Altunkaya'dan Ramazan Bayramı mesajı

1 saat önce

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayarak, İslam aleminin bayramını tebrik etti.

Mahsum Altunkaya'dan Ramazan Bayramı mesajı, System.String[]
Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayarak, İslam aleminin bayramını tebrik etti.

Altunkaya, İslam alemi olarak 11 ayın sultanı olan Ramazan ayının ardından mübarek Ramazan Bayramına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Dinimizin rahmet, merhamet ve bereket ayı olarak nitelediği Ramazan-ı Şerif'i geride bırakarak bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesile ile tüm sanayici ve iş adamlarımızın, ihracatçılarımızın, Gazianteplilerin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan bayramını en kalbi duygularla kutlar, bayramın ülkemizdeki birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmesini temenni ederim" ifadelerini kullandı.

Mahsum Altunkaya mesajında ayrıca başta İslam coğrafyaları olmak üzere dünyanın dört bir yanında akan kan ve gözyaşının sona ermesini de dileyerek, "Başta Suriye'de, Filistin'de ve İslam coğrafyalarında dökülen kanın, zulmün sona ermesini, mübarek Ramazan Bayramının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirmesini yüce Allah'tan diliyorum" ifadelerine de yer verdi. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:20 Kaynak: İHA
Güneydoğu Anadolu, Ramazan Bayramı, Güncel
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