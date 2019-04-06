Mahsum Altunkaya'nın Acı Günü
15 dakika önce
Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı ve Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya annesini kaybetti.
Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı ve Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya annesini kaybetti.
Bugün Saat 14.30'da Gaziantep Asri Mezarlık'ta bulunan Bahaeddin Nakıpoğlu Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından cenaze Midyat'ta definedilecek. 85 yaşında geçirdiği bir rahatsızlık sonucu hayata gözlerini yuman Halime Altunkaya'nın vefatı sevenleri arasında büyük bir üzüntü yaşattı. - GAZİANTEP
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:24 Kaynak: İHA
ÖZULAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Şahin'den Ekrem İmamoğlu'na Anıtkabir Eleştirisi
İmamoğlu'nun Ulaşımla İlgili Vaatlerini En Yetkili İsim Değerlendirdi: Yapması İmkansız
Son Dakika! CHP Sözcüsü İstanbul'daki Son Durumu Aktardı: Sandıkların Yüzde 49'unda Sayım Bitti, Oy Farkı Lehimize 17 Bin 919
Sarıgöl'de Üzüm Bağlarına Dolu Önlemi