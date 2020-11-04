Mahsum, yüzde 1 görülen nadir hastalıktan Antalya'da kurtuldu - Son Dakika

Mahsum, yüzde 1 görülen nadir hastalıktan Antalya'da kurtuldu

04.11.2020 08:19
Mahsum, yüzde 1 görülen nadir hastalıktan Antalya'da kurtuldu, System.String[]

BATMAN'da yaşayan kalp hastası Mahsum Sevim (22), Antalya'da şifa buldu.

BATMAN'da yaşayan kalp hastası Mahsum Sevim (22), Antalya'da şifa buldu. Toplumda yüzde 1 oranında nadir görülen 'Ebstein anomalisi' hastalığından biyoprotez kapak takılarak kurtulan Sevim, ameliyat öncesi endişe yaşadığını söyleyerek "İyi ki ameliyat olmuşum" dedi.

Batman'da dünyaya gelen Mahsum Sevim, yaşıtlarına göre daha çabuk yorulmaya ve kalbinde çarpıntı hissetmeye başlayınca doktora başvurdu. Yapılan tetkik ve tahlillerinde 'Ebstein anomalisi' tanısı konulan gence ameliyat olması gerektiği söylendi. Ameliyat öncesi çok endişe yaşayan Sevim, internette yaptığı araştırmalar sonunda Prof. Dr. Hüseyin Okutan'a ulaştı. Batman'dan Antalya'ya gelen genç, Prof. Dr. Hüseyin Okutan tarafından gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu.

KALP KAPAĞI GELİŞMEMİŞTİAmeliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Hüseyin Okutan, 'Ebstein anomalisi' adı verilen hastalığın nadir görülen bir hastalık olduğunu belirterek, doğuştan kalp hastalıkları içinde yüzde 1'in altında görüldüğünü söyledi. Mahsum Sevim'in sağ kulakçıkla sağ karıncık arasındaki sağ kalp kapağının normalden daha aşağıya yerleşmesi nedeniyle kalp kapağında gelişme bozukluğu olduğunu belirten Prof. Dr. Okutan, gerçekleştirdikleri ameliyatla biyoprotez kapak takıldığını kaydetti. Hastanın, yaşıtlarına göre çabuk yorulma şikayetiyle kendilerine başvurduğunu ifade eden Prof. Dr. Okutan, "Hastanın kapağı onarılamayacak kadar bozuktu ve gelişmemişti. Neredeyse yok denecek kadar az ve küçüktü. O nedenle onarmak yerine biyoprotez kapak taktık" dedi.Hastada 'Ebstein anomalisi' hastalığının doğuştan olduğunu belirten Prof. Dr. Okutan, "Ancak semptomları ileri yaşlarda ortaya çıkmış. Çabuk yorulma şikayetiyle doktora başvurduğunda teşhis konulmuş. Bu tip ameliyatlarda eğer kalp kapağı onarılacak şekildeyse onarıyoruz, değilse kapak değiştiriyoruz. Hastamıza yaptığımız ameliyat açık bir ameliyattı" diye konuştu.'İYİ Kİ AMELİYAT OLMUŞUM'

Son aylarda yorgunluk, çarpıntı, morarma şikayetleri üzerine Batman'da doktora gittiğini anlatan Mahsum Sevim, 'Ebstein anomalisi' tanısı konularak ameliyat olması gerektiği söylenince internetten araştırma yapığını söyledi. Araştırma sonunda ulaştığı Prof. Dr. Hüseyin Okutan sayesinde sağlığına kavuştuğunu belirten Sevim, doktoruna teşekkür etti. Ameliyattan sonra eforunun çok yükseldiğini söyleyen Sevim, ameliyat öncesi endişelerinin hepsinin yersiz olduğunu sözlerine ekleyerek, "İyi ki ameliyat olmuşum" dedi.


Mahsum, yüzde 1 görülen nadir hastalıktan Antalya'da kurtuldu
Mahsum, yüzde 1 görülen nadir hastalıktan Antalya'da kurtuldu
Mahsum, yüzde 1 görülen nadir hastalıktan Antalya'da kurtuldu

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mahsum, yüzde 1 görülen nadir hastalıktan Antalya'da kurtuldu - Son Dakika


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