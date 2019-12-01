Mahsun'dan sonra Özcan!

Yılmaz teklifi kabul ederse, Deniz'in dayısının hikayesinden yola çıkarak yazdığı "Kral" dizisinde başrol oynayacak. Dizinin erkek başrolü için de Barış Arduç ve Burak Deniz 'e teklif götürülmüştü.

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