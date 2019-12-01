Mahsun'dan sonra Özcan!
6 saat önce
Yılmaz teklifi kabul ederse, Deniz'in dayısının hikayesinden yola çıkarak yazdığı "Kral" dizisinde başrol oynayacak.
Yılmaz teklifi kabul ederse, Deniz'in dayısının hikayesinden yola çıkarak yazdığı "Kral" dizisinde başrol oynayacak. Dizinin erkek başrolü için de Barış Arduç ve Burak Deniz'e teklif götürülmüştü.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 10:21
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