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Mahsun'dan sonra Özcan!

6 saat önce

Yılmaz teklifi kabul ederse, Deniz'in dayısının hikayesinden yola çıkarak yazdığı "Kral" dizisinde başrol oynayacak.

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Yılmaz teklifi kabul ederse, Deniz'in dayısının hikayesinden yola çıkarak yazdığı "Kral" dizisinde başrol oynayacak. Dizinin erkek başrolü için de Barış Arduç ve Burak Deniz'e teklif götürülmüştü.

Barış Arduç, Burak Deniz, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 10:21 
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