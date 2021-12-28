Üye Girişi
Mahsun Kırmızıgül, 16 yıl aradan sonra "Hoş Geldin" albümüyle müzik dünyasına geri döndü - Son Dakika

Mahsun Kırmızıgül, 16 yıl aradan sonra "Hoş Geldin" albümüyle müzik dünyasına geri döndü

28.12.2021 10:34
Mahsun Kırmızıgül, 16 yıl aradan sonra "Hoş Geldin" albümüyle müzik dünyasına geri döndü

Sanat yolculuğuna müzikle başlayan, ardından kariyerine sinema ile devam eden Mahsun Kırmızıgül, 16 yıl aradan sonra "Hoş Geldin" adlı yeni albümünü tüm dünyada müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

Sanat yolculuğuna müzikle başlayan, ardından kariyerine sinema ile devam eden Mahsun Kırmızıgül, 16 yıl aradan sonra "Hoş Geldin" adlı yeni albümünü tüm dünyada müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

Kırmızıgül, yeni albümünün ilk konserini 31 Aralık akşamı Show TV ekranında verecek.

Sosyal medya ve dijital platformlardan önce ilk kez Show TV'de şarkılarını seslendirecek sanatçının yılbaşı konser çekimleri gerçekleştirildi.

Yönetmenliğini Kemal Başbuğ'un üstlendiği konser kaydında Mahsun Kırmızıgül'e 85 kişilik orkestra eşlik etti. Sahne arkasında 280 kişinin görev aldığı konserin her şarkısı için birbirinden farklı dekor hazırlandı.

Bugüne kadar 6 kıtada yüzlerce konser veren Kırmızıgül, müziğe ara verdiği 16 yılda yurt içi ve yurt dışındaki sinemalarda yaklaşık 17 milyon kişinin izlediği 6 sinema filmine imza attı.

Müzik alanının yanı sıra sinema dalında da birçok ödüle değer görülen sanatçının "Hoş Geldin" albümü, 1 Ocak'tan itibaren A1 Müzik etiketiyle müzik marketlerde ve tüm dijital platformlarda yerini alacak.

Sadece 10 bin bir adet basılacak özel çiftli plak ise usta sanatçının imzasını taşıyacak.

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü mezunu olan Mahsun Kırmızıgül'ün albümünün yaylı kayıtları Prag'da yapıldı.

Prag Senfoni Orkestrası ve İstanbul Strings Orkestrası'nın çaldığı albümde 5 ayrı aranjör çalıştı. Albümün ses kayıtları ise 6 ayrı stüdyoda gerçekleşti.

Yeni çıkacak albümünde Türk müziğinin yanı sıra pop, Anadolu rock, trap, ragatoon, elektronik dans, halk müziği ve arabesk gibi müzik türlerine yer veren sanatçı, farklı müzik türleriyle yaptığı bu deneysel çalışmaları dinleyicilerin beğenisine sunuyor.

YORUMLAR
500

Mahsun Kırmızıgül, Aralık, Konser, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mahsun Kırmızıgül, 16 yıl aradan sonra 'Hoş Geldin' albümüyle müzik dünyasına geri döndü - Son Dakika


Nursel Ergin; kayınvalidenin, gelinine yaptıklarını duyunca gözyaşlarına boğuldu Nursel Ergin; kayınvalidenin, gelinine yaptıklarını duyunca gözyaşlarına boğuldu         
10:37
Pitbulların saldırdığı 4 yaşındaki Asiye, annesine sordu: Anne yüzüm iyileşecek mi? Pitbulların saldırdığı 4 yaşındaki Asiye, annesine sordu: Anne yüzüm iyileşecek mi?         
10:26
Abdulkadir Selvi'den İBB açıklaması: Operasyon ters teper Abdulkadir Selvi'den İBB açıklaması: Operasyon ters teper         
10:14
Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu         
09:15
Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi? Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi?         
08:42
Fulya Öztürk'ün programında stüdyo aniden karıştı Fulya Öztürk'ün programında stüdyo aniden karıştı         
23:38
Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi         
20:36
BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu         
20:08
Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı         
17:24
Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz         
17:23
Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu         
16:11
Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem         
15:47
ORC'nin en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketinde İmamoğlu zirveye tırmandı! Listede AK Parti'den tek isim var ORC'nin en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketinde İmamoğlu zirveye tırmandı! Listede AK Parti'den tek isim var         
15:45
Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı         
15:24
Neden Galatasaray'ı istemedi? Fatih Terim'e en yakınından gündem olacak sözler Neden Galatasaray'ı istemedi? Fatih Terim'e en yakınından gündem olacak sözler         
14:55
"Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt "Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt         
14:17
Evde cansız bedenleri bulunan çiftle ilgili kan donduran detay! Evde cansız bedenleri bulunan çiftle ilgili kan donduran detay!         
13:28

Son Dakika Haberleri
10:25 Pitbulların saldırdığı 4 yaşındaki Asiye, annesine sordu: Anne yüzüm iyileşecek mi?
10:24 Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik
10:14 Abdulkadir Selvi'den İBB açıklaması: Operasyon ters teper
10:11 Korona hastalarının bacaklarını inceleyen bilim insanları gördüklerine inanamadı
10:02 Alışveriş yaparken kalp krizi geçirdi; sokak kedisi başında bekledi
09:57 2021'de Google'da en çok hangi yemekleri aradık?
09:41 Önündeki kamyona çarpan minibüs sürücüsü feci şekilde can verdi
09:38 ABD'de huzurevinde koronavirüsten ölenlerin yakınlarına 53 milyon dolar tazminat ödenecek
09:28 Avustralya'da koronavirüs testi pozitif çıkan yüzlerce kişiye yanlış sonuç verildi
09:25 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Muhalefet kimlikleri aşan bir siyaset izlerse oyu yüzde 60'ları bulabilir
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 10:40:22. #1.13#
SON DAKİKA: Mahsun Kırmızıgül, 16 yıl aradan sonra "Hoş Geldin" albümüyle müzik dünyasına geri döndü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement