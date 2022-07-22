Mahsun Kırmızıgül açtığı davayı takip etmeyince icralık oldu - Son Dakika
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Mahsun Kırmızıgül açtığı davayı takip etmeyince icralık oldu

22.07.2022 16:36
Mahsun Kırmızıgül açtığı davayı takip etmeyince icralık oldu

Sanatçı Mahsun Kırmızıgül, kişilik haklarına saldırdığı iddiasıyla Mesut Uçakan'a açtığı manevi tazminat davasını takip etmeyince icralık oldu.

Sanatçı Mahsun Kırmızıgül, kişilik haklarına saldırdığı iddiasıyla Mesut Uçakan'a açtığı manevi tazminat davasını takip etmeyince icralık oldu. Kırmızgül, hakkında çıkarılan icra ödeme emrine ilişkin avukatlık ücretini ödemez veya mal varlığı beyanında bulunmazsa hapis cezasına çarptırılacak.

Sanatçı Mahsun Kırmızıgül ile yapım firması Boyut Film, Kırmızıgül'ün 'Vezir Parmağı' adlı filmine ilişkin açıklamalarda bulunan yönetmen Mesut Uçakan'a, kişilik haklarına saldırdığı iddiasıyla manevi tazminat davası açmıştı. Mahkeme, davanın Kırmızıgül'ün avukatı tarafından takip edilmediği gerekçesiyle, düşmesine ve Kırmızıgül'ün karşı tarafa avukatlık vekalet ücreti ödemesine hükmetmişti.

Kırmızıgül'e icra takibi başlatıldı

Yönetmen Uçakan'ın avukatı Orhan Kasap, avukatlık ücretini alamadığını söyleyerek İstanbul İcra Dairesi'ne başvurdu ve Mahsun Kırmızıgül ile Boyut Film hakkında icra takibi başlattı. Dilekçesinde mahkemenin, Mahsun Kırmızıgül ile Boyut Film'i vekalet ücreti ödemeye hükmettiğini belirten avukat Kasap, toplam alacağının bin 663 lira 50 kuruş olduğunu aktardı.

Ücreti ödemezse hapis cezasına çarptırılacak

Avukat Kasap'ın dilekçesindeki taleplerini değerlendiren İstanbul İcra Dairesi, Mahsun Kırmızıgül ile Boyut Film hakkında icra ödeme emri çıkarttı. İcra ödeme emrine göre, Mahsun Kırmızıgül ile Boyut Film emrin kendisine bildirilmesinden itibaren 7 gün içerisinde borcu icra dairesine ait banka hesabına yatırmazsa veya mal varlığı beyanında bulunmazsa, haklarında zorla icra yapılacak ve Kırmızıgül hapis cezasına çarptırılacak. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Mahsun Kırmızıgül, Mesut Uçakan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mahsun Kırmızıgül açtığı davayı takip etmeyince icralık oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mahsun Kırmızıgül açtığı davayı takip etmeyince icralık oldu - Son Dakika
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