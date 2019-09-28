Mahsun Kırmızıgül'den 13 yıl sonra albüm geliyor
5 dakika önce
Sanatçı, "Mucize 2: Aşk" filminin vizyona girmesinin ardından yeni albüm için kolları sıvayacak.
Sanatçı, "Mucize 2: Aşk" filminin vizyona girmesinin ardından yeni albüm için kolları sıvayacak. Son albümü "Dinle"yi 2006'da çıkaran, son konserini de aynı yıl mayıs ayında veren Kırmızıgül, yeni albüm için A1 Müzik ile anlaştı.
Sanatçı, "Sahnede olmayı, şarkı söylemeyi özledim. Çok yakında sevenlerimle hasret gidereceğiz" diyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 08:41
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