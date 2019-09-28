Son Dakika Haberleri: Mahsun Kırmızıgül'den 13 yıl sonra albüm geliyor
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Mahsun Kırmızıgül'den 13 yıl sonra albüm geliyor

5 dakika önce

Sanatçı, "Mucize 2: Aşk" filminin vizyona girmesinin ardından yeni albüm için kolları sıvayacak.

Mahsun Kırmızıgül'den 13 yıl sonra albüm geliyor, System.String[]

Sanatçı, "Mucize 2: Aşk" filminin vizyona girmesinin ardından yeni albüm için kolları sıvayacak. Son albümü "Dinle"yi 2006'da çıkaran, son konserini de aynı yıl mayıs ayında veren Kırmızıgül, yeni albüm için A1 Müzik ile anlaştı.


Sanatçı, "Sahnede olmayı, şarkı söylemeyi özledim. Çok yakında sevenlerimle hasret gidereceğiz" diyor.

Mucize, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 08:41 
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