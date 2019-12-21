Mahsun Kırmızıgül'den 15 yıl sonra yeni albüm - Son Dakika
Son Dakika Magazin Mahsun Kırmızıgül'den 15 yıl sonra yeni albüm - Son Dakika Magazin

Mahsun Kırmızıgül'den 15 yıl sonra yeni albüm

6 saat önce

Kırmızıgül'ün seslendirdiği, film müzikleri arasında yer alan "Yoksun Sen" şarkısı dijital platformlarda da yayınladı.

Mahsun Kırmızıgül'den 15 yıl sonra yeni albüm, System.String[]

Kırmızıgül'ün seslendirdiği, film müzikleri arasında yer alan "Yoksun Sen" şarkısı dijital platformlarda da yayınladı. 15 yıl aradan sonra yeni albüm çıkarmaya karar veren Kırmızıgül'ün bu yorumu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sanatçı, "Yoksun Sen" şarkısına da yer vereceği yeni albümünü 2020'nin ilkbahar ayları içinde çıkarmayı planlıyor.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 08:56 
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