Mahsun Kırmızıgül'den 15 yıl sonra yeni albüm

Kırmızıgül'ün seslendirdiği, film müzikleri arasında yer alan "Yoksun Sen" şarkısı dijital platformlarda da yayınladı. 15 yıl aradan sonra yeni albüm çıkarmaya karar veren Kırmızıgül'ün bu yorumu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sanatçı, "Yoksun Sen" şarkısına da yer vereceği yeni albümünü 2020'nin ilkbahar ayları içinde çıkarmayı planlıyor.