Mahsun Kırmızıgül, Günay Restaurant İstanbul sahnesinde sevenleriyle buluşuyor

30.01.2026 15:45
30.01.2026 15:45
Türk müziğinin sevilen ismi Mahsun Kırmızıgül, 31 Ocak Cumartesi akşamı Günay Restaurant İstanbul'da sahne alacak. Unutulmaz şarkılar ve özel bir atmosferle dolu gece, müzik ve eğlenceyi bir araya getirecek.

Türk müziğinin güçlü sesi ve sahne performansıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Mahsun Kırmızıgül, 31 Ocak Cumartesi akşamı İstanbul'un seçkin eğlence mekânlarından Günay Restaurant İstanbul'da sahne alacak. Sanatçı, sevilen şarkıları ve etkileyici yorumuyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

Lezzetli menüsü ve kaliteli sahne organizasyonlarıyla dikkat çeken Günay Restaurant İstanbul, bu özel gecede müzik, eğlence ve gastronomiyi bir arada sunacak. Mahsun Kırmızıgül'ün eşsiz performansıyla renklenecek gece, sanatçının hayranları için kaçırılmayacak bir buluşma olacak.

Etkinlik için rezervasyonlar 0212 230 33 33 ve 0532 443 33 33 numaralı telefonlardan yapılabiliyor. Yetkililer, yoğun ilgi nedeniyle yerini ayırtmak isteyenlerin erken rezervasyon yaptırmalarını tavsiye ediyor.

Kültür Sanat, Magazin, Yaşam, Son Dakika

