Mahsun Kırmızıgül, küçük kızıyla birlikte atlattığı korona sonrası aşı karşıtlarına mesaj verdi

Biri lüksün diğeri mütevaziliğin resmi! Her ikisi de makam aracı olarak kullanılıyor

Mahsun Kırmızıgül ve kızı Lavin, ABD seyahati öncesi koronavirüs testi oldu. Test sonucu pozitif çıkan Kırmızıgül, seyahat tarihini erteledi. Evinde tedavi gören ve hastalığı hafif atlatan ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından 8 ay önce Amerika'da yaptırdığı aşının önemine vurgu yaparak "O aşılar olmasaydı inanın hastalığı çok ağır geçirebilirdim" dedi.

Mahsun Kırmızıgül kızıyla bir fotoğrafını paylaştı ve şunları yazdı: "Aşılanmak çok önemli. İki doz Biontech aşısı olmuştum. ve maalesef ben ve beş yaşındaki kızım da korona olduk. O aşılar olmasaydı inanın hastalığı çok ağır geçirebilirdim. Ama o 2 doz aşı sayesinde hiç hasta olmamış gibi coronayı ayakta atlattım.

"AŞILARI 8 AY ÖNCE AMERİKA'DA OLMUŞTUM"

Kızım Lavinim de ise hiçbir şey yok, onun korona geçirdiğini anlamadık bile. İkimizin de test sonuçları negatif çıktı. Arayan soran tüm dostlara kendim ve ailem adına teşekkür ederim. Tüm dostlara selam olsun. Allah hepinizi korusun. Not: Aşıları 8 ay önce Amerika'da ücretsiz olmuştum."