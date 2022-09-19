"Prestij Meselesi", 1990'lardaki unutulmaz sanatçıların mücadelelerini beyazperdeye aktaracak

Mahsun Kırmızıgül, müzik kariyerinin yanı sıra otobiyografik bir hikayeyle 3 yıl aradan sonra beyazperdeye geri döndü.

Müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun Anadolu'nun dört bir yanından bulduğu yetenekli genç müzisyenleri keşfetmesini konu edinen ve senaryosunu Kırmızıgül'ün kaleme aldığı "Prestij Meselesi" adlı filmin çekimleri gelecek hafta başlayacak.

Yapımcılığını Boyut Film adına Murat Tokat'ın yaptığı filmin yönetmen koltuğunda da Kırmızıgül oturuyor.

Prestij Müzik ailesinin doğuşu ve yükselişini ele alan filmde, aynı zamanda 1990'lardan bugüne Özcan Deniz, Haluk Levent ve Mahsun Kırmızıgül'ün de aralarında bulunduğu sanatçıların mesleklerine olan tutkuları ve hayat mücadeleleri anlatılacak.

Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerde de gösterilmesi planlanan yapımın, 3 Şubat'ta vizyona girmesi hedefleniyor.