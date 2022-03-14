Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi, eşine baltalı dehşet yaşattı - Son Dakika
Üye Girişi

Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi, eşine baltalı dehşet yaşattı

14.03.2022 12:02
Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi, eşine baltalı dehşet yaşattı

Sanatçı Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir, 5 yıllık eşi Seval Bazencir'e baltalı dehşet yaşattı.

Sanatçı Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir, 5 yıllık eşi Seval Bazencir'e baltalı dehşet yaşattı. Kavga ettiği eşinin evine gelen ve kapıyı balta ile kırarak içeri girmeye çalışan Bazencir, gözaltına alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, 9 Mart günü Beşiktaş Kuruçeşme'de yaşandı. Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir, 5 yıllık eşi Seval Bazencir ile kavga etti. Eşi görüşmek istememesine rağmen evin kapısına dayanan Yusuf Bazencir, olay çıkardı. Kapıyı balta ile kırarak içeri girmeye çalışan Bazencir, tehditler yağdırdı.

Seval Bazencir'in KADES uygulamasıyla yardım istemesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Gözaltına alınan Yusuf Bazencir, emniyete götürüldü. Karakoldaki ifadesinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edilen Yusuf Bazencir adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yusuf-Seval Bazencir çifti, 2017 yılında görkemli bir düğünle dünya evine girmişti. Mahsun Kırmızıgül de düğünde şarkı söylemişti.

(İHA)

Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi, eşine baltalı dehşet yaşattı
Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi, eşine baltalı dehşet yaşattı

YORUMLAR
500
İstiklal Marşı'nın 101. yaşı ve Akif anısına güreş turnuvası yapıldı İstiklal Marşı'nın 101. yaşı ve Akif anısına güreş turnuvası yapıldı Tüketici şikayetlerinde dolandırıcılık ilk sırada Tüketici şikayetlerinde dolandırıcılık ilk sırada AKÜ profesörü mezarlıkta define ararken yakalandı AKÜ profesörü mezarlıkta define ararken yakalandı

Mahsun Kırmızıgül, Kuruçeşme, kavga, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi, eşine baltalı dehşet yaşattı - Son Dakika


Son Dakika
12:05 Çocuğun karnına yumruk atarak öldürmüştü! 3 yaşındaki kızının ölümüne sebep olan kadına 11 yıl 8 ay hapis
11:59 AK Parti ve MHP'den şaşırtan kanun teklifi! Erken seçim tartışmaları ortadan kalktı
11:56 19 yaşındaki hamile kadın, kocasına 7 milyon TL'lik otomobil hediye etti
11:55 Gazetecilere iki kelime gösterdi, tutuklanacak mıyım diye düşünürken tutuklandı!
11:55 Ünlü işletmede kadınların önünde şortunu indirip kendini tatmin etti, müşteriler dona kaldı
11:45 Nadide Sultan ve oğlundan kar keyfi
11:43 Ukrayna ordusunda bir gakkoş: Elazığlı Sabri 10 yıldır yaşadığı Ukrayna'nın savunmasına katıldı!
11:43 CES 2022'de tanıtımı yapılan yerli otomobil 2 bin 300 firma içerisinde ilk 6'ya girdi!
11:40 AK Partili belediye başkanı: Doktor oğlum, beni belediyeye çöpçü olarak al diyor!
11:37 Demokrat Parti milletvekilinden akaryakıt zamlarına seyyar araba çözümü: Vatandaş da kullansın!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 12:20:43. #1.11#
SON DAKİKA: Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi, eşine baltalı dehşet yaşattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement