MAHSUN KIRMIZIGÜL'ÜN KARDEŞİNDEN EŞİNİN EVİNE BALTALI SALDIRI - Son Dakika
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MAHSUN KIRMIZIGÜL'ÜN KARDEŞİNDEN EŞİNİN EVİNE BALTALI SALDIRI

14.03.2022 11:59
MAHSUN KIRMIZIGÜL'ÜN KARDEŞİNDEN EŞİNİN EVİNE BALTALI SALDIRI

ŞARKICI MAHSUN Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir, eşi Seval Bazencir'in evinin kapısını balta ile kırarak içeriye girmeye çalıştı.

ŞARKICI MAHSUN Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir, eşi Seval Bazencir'in evinin kapısını balta ile kırarak içeriye girmeye çalıştı.

Edinilen bilgiye göre, Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir (46) ve 5 yıldır evli olduğu Seval Bazencir (37) boşanma kararı aldı. İkilinin arasında 9 Mart'ta telefonda tartışma çıktı. Seval Bazencir eşine Beşiktaş'taki eve gelmemesini söyledi. Ancak Yusuf Bazencir evin önüne geldi. Yusuf Bazencir balta ile kapıya vurarak içeriye girmeye çalıştı. Seval Bazencir, KADES uygulamasına basıp yardım istedi. Polisler Yusuf Bazencir'i baltayla kapıyı kırmaya çalışırken gözaltına aldı. Yusuf Bazencir emniyetteki işlemlerinin ardındar "Tehdit-Hakaret" suçundan adliyeye sevk edildi. Yusuf Bazencir adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü

----------------------Yusuf Bazencir'in saldırdığı dairenin kapısı


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Mahsun Kırmızıgül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MAHSUN KIRMIZIGÜL'ÜN KARDEŞİNDEN EŞİNİN EVİNE BALTALI SALDIRI - Son Dakika


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