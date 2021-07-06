Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, olaylı bir gece yaşadı! Yediği tokat sonrası sandalyeden düştü

FOX TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan Ayşe Akın, geçtiğimiz günlerde bir süredir birlikte olduğu iş insanı Tufan Doğan'la nişanlandı. Nişan töreninin ardından çift, Nişantaşı'ndaki bir mekana gitti. Bir ara Tufan Doğan ve Ayşe Akın, lavaboya gidecekken önlerine aynı mekanda eğlenen şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül çıktı.

YAKASINA YAPIŞIP HESAP SORDU

Lavaboya gitmek için yerinden kalkan nişanlı çift, Kırmızıgül ile karşılaştı. Kırmızıgül önceden tanıdığı Ayşe Akın'ı görünce yanağını okşadı. Akın, Doğan'a "eskiden tanıdığım biri" diyerek oradan uzaklaştı. Ayşe Akın'ı oturdukları masaya götüren Tufan Doğan, kendine hakim olamayarak soluğu Mahmut Kırmızıgül'ün yanında aldı. Kırmızıgül'ün yakasına yapışan Doğan, "Sen kimsin" diyerek hesap sordu.

Ayşe Akın ve Tufan Doğan'ın nişan töreninden bir kare

KIRMIZIGÜL'E TOKAT ATTI

Kırmızıgül "Ben Mahsun Kırmızıgül'ün oğluyum" deyince, Tufan Doğan bar taburesi üzerinde oturan Mahmut Kırmızıgül'e tokat attı ve sandalyeden düşürdü. Araya mekan çalışanlarının girmesiyle olayın yatıştırıldığı iddia edildi.