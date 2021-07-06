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Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, olaylı bir gece yaşadı! Yediği tokat sonrası sandalyeden düştü - Son Dakika

Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, olaylı bir gece yaşadı! Yediği tokat sonrası sandalyeden düştü

06.07.2021 10:21

Şarkıcı ve oyuncu Ayşe Akın, geçtiğimiz gün iş insanı Tufan Doğan'la nişanlandı. Törenin ardından nişanlısı ve arkadaşıyla eğlenmeye giden Akın, mekanda arkadaşı Mahmut Kırmızıgül'e rastladı. Kırmızıgül, Tufan Doğan'ın yanında Ayşe Akın'ın yanağını okşayınca bir anda gerginlik yaşandı. Nişanlısını masaya götürdükten sonra kendini kontrol edemeyen Tufan Doğan, Kırmızıgül'e tokat atarak sandalyeden düşürdü.

FOX TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan Ayşe Akın, geçtiğimiz günlerde bir süredir birlikte olduğu iş insanı Tufan Doğan'la nişanlandı. Nişan töreninin ardından çift, Nişantaşı'ndaki bir mekana gitti. Bir ara Tufan Doğan ve Ayşe Akın, lavaboya gidecekken önlerine aynı mekanda eğlenen şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül çıktı.

YAKASINA YAPIŞIP HESAP SORDU

Lavaboya gitmek için yerinden kalkan nişanlı çift, Kırmızıgül ile karşılaştı. Kırmızıgül önceden tanıdığı Ayşe Akın'ı görünce yanağını okşadı. Akın, Doğan'a "eskiden tanıdığım biri" diyerek oradan uzaklaştı. Ayşe Akın'ı oturdukları masaya götüren Tufan Doğan, kendine hakim olamayarak soluğu Mahmut Kırmızıgül'ün yanında aldı. Kırmızıgül'ün yakasına yapışan Doğan, "Sen kimsin" diyerek hesap sordu.

Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, olaylı bir gece yaşadı! Yediği tokat sonrası sandalyeden düştü
Ayşe Akın ve Tufan Doğan'ın nişan töreninden bir kare

KIRMIZIGÜL'E TOKAT ATTI

Kırmızıgül "Ben Mahsun Kırmızıgül'ün oğluyum" deyince, Tufan Doğan bar taburesi üzerinde oturan Mahmut Kırmızıgül'e tokat attı ve sandalyeden düşürdü. Araya mekan çalışanlarının girmesiyle olayın yatıştırıldığı iddia edildi.

Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, olaylı bir gece yaşadı! Yediği tokat sonrası sandalyeden düştü
Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, olaylı bir gece yaşadı! Yediği tokat sonrası sandalyeden düştü

Mahsun Kırmızıgül, Ayşe Akın, Nişantaşı, Yönetmen, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, olaylı bir gece yaşadı! Yediği tokat sonrası sandalyeden düştü - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (2)
  • Ali Kublay: Õgretmen.sorar.Sen Kimsin:Çocuk cevap verir:Ben mahsun kirmizigul un oğluyum dünyada başka bir sıfatın yok !otur sıfır?? Cevap Yaz 89 6 Yayından Kaldır
  • Emrullah Adamcıl: Yine bir sen kimsin mevzusu :) kimsin sen, sen kimsin. Ülke olarak tek sorunsalımız bu sanki.! Cevap Yaz 56 5 Yayından Kaldır
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ŞU AN BURADASINIZ: Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, olaylı bir gece yaşadı! Yediği tokat sonrası sandalyeden düştü - Son Dakika
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