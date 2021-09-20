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Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül gecelerde! - Son Dakika

Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül gecelerde!

20.09.2021 09:43
Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül gecelerde!, System.String[]

Sil o fotoğraflarıMahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, önceki gece çapkınlık turundaydı.

Sil o fotoğrafları

Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, önceki gece çapkınlık turundaydı. Bebek Lucca'dan sarışın bir güzelle çıkan Kırmızıgül, gazetecileri görünce mekana geri döndü. Sarışın güzel ise, "Sil o fotoğrafları" diye gazetecilere tepki gösterdi.

Mekandan yarım saat sonra aracıyla çıkan Mahmut Kırmızıgül, kendisini ileride bekleyen sevgilisi ve arkadaşı araca bineceği sırada patlayan flaşlarla bir kez daha şoke oldu. Kadınlar, yüzlerini gizlemeye çalışsa da başarılı olamadı. (Sayit DURMAZ)

Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül gecelerde!

Beni karıştırmayın

Yasak Elma dizisiyle ekrana gelen Şevval Sam, önceki gün Bebek'teydi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Sam, Safranbolu'ya konser için gideceğini ve akabinde dizi çekimleri için İstanbul'a döneceğini belirtti.

Sam, rol aldığı dizinin ikinci yönetmenliğini üstlenen Oğulcan Eren Akay'ın, Şafak Pekdemir ile görüntülenmesi üzerine gazetecilere saldırması hatırlatılınca yorum yapmaktan kaçındı: "Beni lütfen o olayların içerisine sokmayın. Bu olaylara dahil olmak istemiyorum." (Deniz BOY)

Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül gecelerde!

Yeniden evlenebilirim

Gökhan Çıra önceki gün Vadistanbul'da arkadaşlarıyla buluştu. Çıra, Selin Ciğerci ile evliliklerini dostça bitirdiklerini söyledi: "Güzel bir evlilik yaşadık fakat son dönemde anlaşamadığımızı fark ettik. Birbirimizi daha fazla yıpratmamak için de boşanma kararı aldık. Selin'in yeri her zaman ayrıdır. İşlerimizi ortak bir şekilde yürütmeye devam ediyoruz. Yeniden evlenebilirim, aşık olabilirim, hayatın ne getireceğini bilemeyiz. Selin'le de yeniden anlaşıp evlenebiliriz. Yaşayıp göreceğiz."

Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül gecelerde!

Şimdiki gençler şöhret peşinde

Oyuncu Murat Han, Hülya Koçyiğit'in TRT 2 ekranlarında yayınlanan "Film Gibi Hayatlar" programına konuk oldu. Oyunculuğa olan tutkusunu anlatan Han, şimdiki genç oyuncuların ise daha çok şan şöhret derdinde olduklarını vurguladı: "Genç oyunculara bakıyorum, motivasyonları çok farklı. 'Hemen ünlü olayım, para kazanayım, bizim kız güzel, oğlan yakışıklı, buna bir baksana' diyorlar. 'O şekilde olmaz' diyorum. Böyle olunca Türkiye'deki oyunculuk mesleğinin çıtasını giderek düşürüyoruz. Çünkü olması gerektiği yere getirmemiz için derinliği algılamamız gerekiyor. Ama maalesef hem yazılan senaryo olsun, hem çekimler olsun bu derinliğe inilmediği için yüzeysel kalıyoruz."

Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül gecelerde!
Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül gecelerde!

Mahsun Kırmızıgül, Şevval Sam, Yasak Elma, Bebek, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül gecelerde! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül gecelerde! - Son Dakika
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