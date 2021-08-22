Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül Amerika'ya kızı Lavin'i okula yazdırmak İçin Eşi Ece ile birlikte seyahate hazırlanıyordu. Magazin Burada'dan Furkan Makar'ın haberine göre seyahat öncesi yapılan testte Mahsun Mahsun Kırmızıgül ve kızı Lavin'in testi pozitif çıktı. Mahsun Kırmızıgül'ün eşinin ise yapılan test sonucunda negatif olduğu ortaya çıktı. Ünlü sanatçı kızı ile birlikte 14 gün karantina da kaldıktan sonra Amerika'ya gidebilecek. Minik Lavin okula 15 gün geç başlayacak.

"Bu ülkenin yönetimi aşıları erken alabilseydi binlerce insanı kaybetmeyecektik. Sevgili Alişan'nın kardeşi Selçuk Tektaş'da aşılansaydı belki ölmeyecekti, çocukları ise yetim kalmayacaktı. Türk bilim insanlarının bulduğu aşıyı almak için önemli ülkeler anında sıraya girdiler. Aşıları aldılar ve ölümleri büyük ölçüde önlediler Ama biz o hayat kurtaran, etkili olan Biontech aşılarını almadık, ve o aşıları en geç alan ülkelerden olduk. Yazık çok yazık."