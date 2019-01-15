Son Dakika Haberleri: Mahsur Kalan 10 Köpek Botla Kurtarıldı

Mahsur Kalan 10 Köpek Botla Kurtarıldı

1 saat önce

İzmir'in Menemen ilçesinde, sağanak nedeniyle mahsur kalan köpek ve 9 yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mahsur Kalan 10 Köpek Botla Kurtarıldı, System.String[]
İzmir'in Menemen ilçesinde, sağanak nedeniyle mahsur kalan köpek ve 9 yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam etkisini artıran yağış sonrası Gediz Nehri taştı, Buruncuk Mahallesi'ndeki tarım arazileri su altında kaldı.

Bölgedeki bir tepecikte köpeklerin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, bölgedeki yolların kapanması ve suyun yükselmesi sebebiyle köpeklere ulaşamadı.

Bunun üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Suda Arama Kurtarma ekiplerinden yardım istendi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 kilometre mesafedeki tepecikte mahsur kalan köpek ve 9 yavrusunu bota aldı.

Köpekler daha sonra kurtarma çalışmasına katılmak üzere bölgeye gelen Hayvanlar İçin Projeler Derneği yetkililerine teslim edildi. Araçla İzmir'de bulunan hayvan hastanesine götürülerek tedavi edilen köpeklerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yavrular, tedavilerinin ardından dernek aracılığıyla sahiplendirilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:05 Kaynak: AA

Menemen, İzmir, İtfaiye, 3. Sayfa
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