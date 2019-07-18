Son Dakika Haberleri: Mahsur kalan 20 fındık işçisi askeri helikopterle kurtarıldı - DÜZCE
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Mahsur kalan 20 fındık işçisi askeri helikopterle kurtarıldı - DÜZCE

15 dakika önce

Mahsur kalan işçilerin helikopterle stadyuma getirilmesi İşçilerin ambulansa alınmaları DÜZCE - Düzce' nin Akçakoca ilçesinde sağanak nedeniyle mahsur kalan 20 fındık işçisi askeri helikopterle kent merkezindeki 18 Temmuz Stadyumu'na getirildi.

Mahsur kalan 20 fındık işçisi askeri helikopterle kurtarıldı - DÜZCE, System.String[]
Mahsur kalan işçilerin helikopterle stadyuma getirilmesi
İşçilerin ambulansa alınmaları DÜZCE - Düzce' nin Akçakoca ilçesinde sağanak nedeniyle mahsur kalan 20 fındık işçisi askeri helikopterle kent merkezindeki 18 Temmuz Stadyumu'na getirildi. Mahsur kalanlar burada ambulanslara alındı.
Akçakoca, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 11:05 Kaynak: AA
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