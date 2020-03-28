Mahsur kalan 21 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, Yunan güvenlik güçlerince Türk kara sularına itilen 21 göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi Karaada açıklarında bir grup göçmenin yardım çağrısında bulunduğu bilgisini aldı. Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 21 göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 21 Suriye uyruklu göçmen, kıyıya çıkarıldı. İşlemleri tamamlanan 21 göçmenin, İl Göç İdaresi'ne gönderildiği bildirildi.